Trouwen in een stadhuis? In Dalfsen betaal je steeds meer, in Deventer juist minder

Stellen die doordeweeks willen trouwen op een Overijsselse gemeentelijke locatie, moeten de afgelopen twee jaar steeds dieper in de buidel tasten. Vooral in de gemeente Dalfsen betalen bruidsparen in vergelijking met twee jaar geleden zo'n 100 euro meer. Deventer gaat juist tegen de trend in en verlaagde haar tarief: stellen betalen dit jaar zo'n 100 euro minder dan in 2019.

Dat blijkt uit een onderzoek van trouwsite ThePerfectWeddings.nl. Gemiddeld stegen de tarieven voor een trouwceremonie in een gemeentelijke locatie in Overijssel de afgelopen twee jaar met zo'n 8 procent.

Stijgers en dalen

De tarieven stegen in Dalfsen een stuk harder: waar bruidsparen in 2019 gemiddeld 266,35 euro betaalden om elkaar het ja-woord te geven, is dat dit jaar gestegen tot 370,65 euro. Ook in Hellendoorn moeten stellen een flink meer afrekenen: daar stegen de gemiddelde tarieven van 317 euro naar 433 euro.

Wie graag op het stadhuis in Deventer, Losser, Enschede of Almelo wil trouwen, heeft geluk. Daar gingen de tarieven juist omlaag. Bruidsparen betaalden twee jaar terug in Deventer ruim 425 euro en dat is inmiddels nog maar 345 euro. In Almelo daalden de tarieven gemiddeld met zo'n 30 euro.

Duurste ceremonie

De duurste ceremonie van Overijssel is op zondag in Oldenzaal. Een bruidspaar betaalt dan 1.425 euro om elkaar eeuwige trouw te beloven. Ook in Enschede (913,65 euro op zaterdag) en Staphorst (895 euro op zaterdag) zijn de tarieven hoog.

Bruidsparen betalen het minst in Kampen, namelijk 272 euro voor een doordeweekse ceremonie.

Uitstellen

Door de coronamaatregelen stellen veel bruidsparen hun bruiloft uit. Hoeveel het kost om de ceremonies te verplaatsen, staat bij het overgrote deel (68%) van de Overijsselse gemeenten niet op hun website.

Bij acht gemeenten is bekend dat er wordt gerekend met een tarief dat geldt vanaf het vaststellen van de trouwdatum. Iedere gemeente bepaalt dat zelf: van 22 euro in Kampen tot 63,90 euro in Dalfsen.