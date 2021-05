Vandalen stelen massaal 'paddenborden' in Hengelo: "Schaam je!"

Coördinator Adri Schols is woest: "Ik denk dat menig studentenkamer nu wordt opgeleukt door zo'n bord, dat officieel eigendom is van de Werkgroep Paddentrek Hengelo. Namens de padden zeg ik: schaam je! We worden nu opgezadeld met een kostenpost van 450 euro."

Meer slachtoffers

De werkgroep begeleidt ieder jaar de paddentrek op zes locaties rondom Hengelo. Vrijwilligers brengen padden, maar ook kikkers en salamander, naar de overkant van druk bereden wegen. Om passanten te waarschuwen worden borden geplaatst, die niets aan duidelijkheid te wensen overlaten. Schols: "Ze zien dan dat het voorjaar er weer aankomt, dat de amfibieën uit hun winterslaap ontwaken en richting de voortplantingspoelen trekken."

De borden, die 45 euro per stuk kosten, staan er maar enkele maanden per jaar. Deze week worden ze weer verwijderd. Dit keer zijn de vrijwilligers snel klaar, omdat negen van veertig borden zijn gestolen.

"We zijn financieel afhankelijk van giften en donaties en daarom moeten we nu overwegen om in de toekomst minder borden te plaatsen. Waardoor minder mensen kennis kunnen nemen van dit natuurverschijnsel. Hierdoor zullen er waarschijnlijk meer verkeersslachtoffers onder de amfibieën vallen en ook de vrijwilligers lopen een verhoogd risico."

Motivatie aangetast

Schols denkt dat de motivatie van de vrijwilligers ook wordt aangetast. Cynisch: "De werkgroepleden bedanken in elk geval de vandalen en we hopen dat ze er in de toekomst bij nadenken wat de gevolgen van dit soort vandalisme kunnen zijn. Zij zetten de veiligheid van de mens en de natuur op het spel."

