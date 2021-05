Boek over historische bekerfinale: "De spelers voelden de vloer van De Kuip trillen in kleedkamer"

Volgende week verschijnt het boek over de niet te vergeten FC Twente bekerfinale uit 2001 van sportjournalist Gijs Eijsink. Met dit boek blikt de schrijver terug op de legendarische wedstrijd in de Rotterdamse Kuip die 20 jaar geleden, een jaar nadat de vuurwerkramp in Enschede plaatsvond.

Gijs Eijsink praatte over zijn boek in radio-ochtendprogramma Goeiemorgen Overijssel op Radio Oost. Het boek krijgt de titel ‘’De dag dat de laatste Tukker het licht uitdeed’’. Het is niet gek dat juist over deze wedstrijd zo’n boek is geschreven, vertelt de journalist, die die dag zelf verslag deed vanuit de Kuip. "Wat daar gebeurde , was uniek. Ik zie mijzelf met mijn collega’s op de tribune staan."

Ze volgden met spanning het verloop van de penaltyreeks. Zo zagen ze dat doelman van FC Twente Sander Boschker het verloop van de wedstrijd veranderde. ‘"Hij stopt er nog één. En nog één! Ik vergeet het nooit meer."

Beladen wedstrijd

Met deze overwinning werd het rampzalige jaar afgesloten waarin de vuurwerkramp in Enschede plaatsvond. Dit maakte de wedstrijd extra beladen, maar ook mooi volgens Gijs: "Ik vond het echt fantastisch. Je bent er allemaal bij elkaar, en je maakt het mee."

In het boek praat hij met de 14 spelers oud-spelers en trainer Fred Rutten over de wedstrijd die bij elke Twentenaar in het geheugen geschrift staat. Aankomende maandag wordt het boek gepresenteerd in De Grolsche Veste in Enschede.

Terugblikken met RTV Oost

Met RTV Oost wordt komend Pinksterweekend op verschillende kanalen teruggeblikt op deze legendarische bekerfinale van FC Twente in 2001. Zaterdagochtend kun je vanaf 09:00 uur luisteren naar Radio Oost, waar in programma ''Groot Onderhoud'' wordt teruggeblikt met spelers André Karnebeek en Jeroen Heubach. Ook wordt op zondag 23 mei om 20.00 uur de documentaire ‘Geschenk uit de Hemel’ uitgezonden.

Maandag 24 mei zendt TV Oost de film ‘De Twaalfde Man’ uit om 15.00 uur. Daarna, vanaf, 17.10 uur, kun je elk uur kijken naar een extra uitzending van De Oosttribune, met als gast de toenmalig trainer Fred Rutten. Tot slot blikken we online deze week terug op de finale met hoofdrolspelers Sander Boschker, Sjaak Polak en Ronald Waterreus. Ook hebben we de Road to the Final.