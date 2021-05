Afzwaaiend burgemeester Van Veldhuizen: "Dit vak doet iets met de mensen om je heen"

Van Veldhuizen maakte gisteren bekend dat hij toch afziet van een tweede termijn als burgemeester van Enschede. Dat betekent dat hij begin oktober zijn werkzaamheden neerlegt. Voor velen kwam het besluit als een volkomen verrassing.

"Het is een combinatie van dingen", zegt Van Veldhuizen over zijn vertrek. "Er zijn in de afgelopen weken verrassend veel dingen gebeurd. Zoals bekend, heb ik stevig corona gehad. Ik was heel blij weer aan het werk te mogen, maar er is ook iets op mijn weg gekomen."

Van Veldhuizen wil niet zeggen wat er op zijn pad is gekomen. "Ik vind het ook heerlijk om te zeggen dat het antwoord daarop 'nee' blijft. Dat is privacy."

Getroffen door corona

De burgemeester van Enschede werd afgelopen najaar zwaar getroffen door corona. Hij belandde in het ziekenhuis en was ruim vijf maanden uit functie. Toch ontkent Van Veldhuizen dat corona de belangrijkste reden is dat hij stopt. "Het is gegaan zoals het is gegaan. Als je iets heftigs overkomt, dan is het niet onwaarschijnlijk dat het consequenties heeft die je helemaal niet verwacht. Het is niet gezegd dat dat allemaal negatieve dingen zijn."

Van Veldhuizen zegt zich wel meer bewust te zijn van de 'zware wissel' die zijn baan trekt op het gezinsleven. "We deden het altijd samen, met het gezin. Het vak is zoiets als de zwaartekracht: het is er altijd. Maar toen ik met mijn vrouw tot de conclusie kwam dat we iets anders gaan proberen te doen, toen zei ze voor het eerst: 'Wat fijn.' Wat denk je dat dit vak met de mensen om je heen doet."

Van Veldhuizen vertelt over zijn vertrek in de video:

In de schijnwerpers

Gisteren nam Van Veldhuizen de beslissing om te stoppen. "Het herbenoemingsgesprek was een soort scherprechter. Je moet als burgemeester van Enschede er met je hele hebben en houwen zijn. Als je moet constateren dat dat niet meer gaat gebeuren, dan ga je van de glijbaan af en dan glijd je steeds harder."

Als burgemeester van de grootste stad van Overijssel staat Van Veldhuizen regelmatig in de schijnwerpers. "Als het vak alleen maar daaruit zou bestaan, was ik allang gestopt", zegt hij. "Ik ben van de kleine gesprekken met de mensen. Burgemeesters praten heel veel. Ga een avondje uit eten met een burgemeester en je hoeft zelf bijna niets te zeggen."

Toekomst

Van Veldhuizen kijkt uit naar de toekomst. "Ik blijf in Enschede. Ik hoop met een eindsprintje de stad zo goed mogelijk over te kunnen dragen. Ik kan je één ding beloven: tussen nu en 2 oktober gebeuren er ongetwijfeld weer vier, vijf of zes dingen die het hele programma op de kop zetten. Dat is ook waar een burgemeester het mee te doen heeft."