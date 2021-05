Dit verwachten de Overijsselse pretparken van het Pinksterweekend

Avonturenpark Hellendoorn

Het attractiepark opent vandaag de poorten weer sinds de verplichte coronasluiting. Hellendoorn mag ongeveer de helft van de normale capaciteit toelaten. "We verwachten niet dat het uitverkocht zal raken, wel dat het gezellig druk zal worden en richting die vijftig procent bezoekers zullen gaan. Je merkt gewoon dat mensen erg graag een dagje weg willen", vertelt directeur Tim Golstein.

Normaal gesproken begint het pretparkenseizoen al in april; die start en de meivakantie lopen de parken vanwege corona dus mis. "Financieel gezien is de heropening hard nodig. Normaliter is het in de meivakantie druk, die inkomsten loop je al mis."

Gelukkig zijn de meeste attracties buiten, die kunnen dus open Tim Golstein

Vanwege de maatregelen mag nog niet alles in het park open. "Gelukkig zijn de meeste attracties buiten, die kunnen dus open. In totaal mogen er twee van de ruim dertig niet open. Dat valt dus relatief mee."

Avonturenpark Hellendoorn mag vijftig procent van de capaciteit ontvangen (Foto: RTV Oost / Kevin Drieze)

Dinoland Zwolle

Dinoland heeft gisteren voor het eerst weer publiek ontvangen. Per dag mogen er duizend mensen het park in, zij moeten uiteraard wel een tijdslot reserveren. Toch verwacht het Zwolse park niet het maximale aantal toegestane bezoekers.

Dinoland laat weten dat het wat betreft boekingen goed gaat, maar vanwege het weer is wel de verwachting dat die lijn zich niet doorzet. Het park heeft duizend kaarten per dag beschikbaar, verdeeld over verschillende tijdsloten. De verwachting is niet dat al deze kaarten verkocht zullen worden. Wel vermoedt het park dat mensen last minute nog zullen boeken.

"Het is een heel lastig jaar geweest", zei directeur Martyn Besselsen vorige week al tegen RTV Oost. "In totaal hebben we zo'n twee miljoen euro verlies gedraaid." De overheidssteun is niet genoeg om het verlies te dekken.

Besselsen heeft erg naar de heropening uitgekeken. "We hebben nieuwe dinosaurussen. Ze zijn heel accuraat en worden steeds beter, want er zit een evolutie in dat ze ieder jaar na nieuwe vondsten worden aangepast. Verder hebben we alles tiptop in orde gemaakt en zijn de looproutes en de horecavoorzieningen op het park verbeterd omdat alles voorlopig in de buitenlucht moet gebeuren."

Directeur Martyn Besselsen in Dinoland (Foto: Dinoland Zwolle)

Taman Indonesia

Taman Indonesia besloot om woensdag direct de deuren te openen. "Het was druk genoeg", blikt Marlisa Wareman terug. Zij runt samen met haar broer het kleinschalige dierenpark. "Het was wel weer even wennen in verband met alle regels waar je rekening mee moet houden. Maar het ging allemaal goed."

Op die eerste dag was het park niet uitverkocht, maar dat lag in de lijn der verwachting. "Op de eerste dag zijn er al wat vaste bezoekers geweest, maar we waren niet uitverkocht. Dat verwachten we ook niet op een doordeweekse dag."

Financieel gezien is het hard nodig Marlisa Wareman, Taman Indonesia

In Kallenkote zijn ze positief over het Pinksterweekend. "We mogen maximaal vijftig mensen per uur verwelkomen en ik verwacht dit Pinksterweekend dat we uitverkocht zullen zijn", vertelt Wareman. "We hopen wel dat iedereen een paraplu meeneemt", verwijst ze naar de weersvoorspellingen.

Het park snakt naar bezoekers. "Financieel gezien is het hard nodig. We zijn bijna een halfjaar gesloten geweest. Dat betekent geen inkomsten, maar de kosten gaan dan natuurlijk wél gewoon door. Dus we zijn erg blij dat we weer bezoekers mogen ontvangen."

Taman Indonesia heeft afgelopen woensdag de deuren weer geopend (Foto: Map Data @2021 Google)

Attractiepark Slagharen

Ook in Slagharen verwachten ze dat de voorspelde neerslag parten zal spelen. Het attractiepark is dit weekend nog niet uitverkocht. "We verwachten goede interesse", vertelt Jo-Ann Venema van Attractie- en Vakantiepark Slagharen. "We willen weer rustig opstarten."

Ondanks de wens om rustig op te starten zal er wel een (ingetogen) feestelijke heropening zijn. Zo wordt er een nieuwe attractie geopend. "Vier attracties kunnen we niet openen vanwege de coronamaatregelen", legt Venema uit. "We mogen in totaal de helft van onze maximale capaciteit ontvangen."