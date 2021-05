Enschede twijfelt over energiedoelen: 'Den Haag moet met geld komen'

Om aan de doelen in het Klimaatakkoord te voldoen, is er in het gemeentehuis meer menskracht nodig om alle extra plannen en werkzaamheden uit te voeren. Op basis van onderzoek van AEF denkt Enschede dat het om 42 fte gaat. Dat alleen al kost een kleine tien miljoen euro.

'Niet op kosten van inwoners'

Voor het benodigde bedrag is nog geen potje gevonden. BBE-Wethouder Niels van den Berg vind het oneerlijk om de kosten op eigen inwoners te verhalen. "Het is heel mooi wat landelijk is bepaald", zegt hij over het Klimaatakkoord. "Maar als Den Haag niet met de middelen over de brug komt, gaan we het zo niet halen."

De hoop van Van den Berg is gevestigd op het nieuwe kabinet. Hij wil een lobby opstarten richting de bewindslieden in Den Haag.

Ik ga met Niels van den Berg in gesprek om te horen hoe het zit Louis Koopman, voorzitter RES Twente

Hoewel de wethouder de Enschedese bijdrage - een verdubbeling van het aandeel groene energie tot 2030 - niet ter discussie stelt, maakt het college wel een duidelijke pas op de plaats.

In afwachting van nieuw onderzoek naar gezondheidseffecten van windmolens, wil de gemeente geen vergunningen verlenen voor de bouw van windmolens. Dat betekent vrijwel zeker dat er deze coalitieperiode geen projecten worden opgestart, terwijl eerder nog werd uitgegaan van zes windturbines.

Regionale gevolgen

De tijdelijke windmolenstop kan ook gevolgen hebben voor het aandeel van Enschede in de Regionale Energie Strategie. Louis Koopman, de bestuurlijk trekker van de RES, was pas woensdag op de hoogte van het voornemen van Enschede, maar zegt al wel eerder signalen te hebben opgevangen. "Ik ga in gesprek met Niels van den Berg om te horen hoe het zit", aldus Koopman.