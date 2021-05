Wat vind jij: Heb jij wel eens iets meegenomen uit de publieke ruimte om je (studenten)huis of keet op te vrolijken?

Adri Schol van werkgroep Paddentrek Hengelo is pissig. De borden die ze lieten maken, om te waarschuwen voor overstekende padden, zijn nagenoeg allemaal meegenomen. Ludieke borden worden wel vaker ontvreemd door jongeren om op te hangen in hun studentenhuis of keet. Wij zijn benieuwd of jij je er wel eens schuldig aan hebt gemaakt.

Schol is heel duidelijk over het gedrag van eventuele kwajongens. "Namens de padden zeg ik: schaam je! We worden nu opgezadeld kostenpost van 450 euro," aldus Schol.

Maar hij vermoedt wel te weten waar de borden zijn. "Ik denk dat menig studentenkamer nu wordt opgeleukt met zo'n bord."

Niet alleen in studentenhuizen vind je met regelmaat iets wat is meegenomen uit de publieke ruimte. Ook keten hangen vaak vol met straatnaamborden, plaatsnaamborden en verkeersborden. Of wat dacht je van 50 km/u-borden die regelmatig opduiken in voortuinen waar iemand vijftig jaar oud is geworden? Vooral uitzonderlijke borden moeten het ontgelden, zoals de paddenborden van Schol.

Heb jij je wel eens schuldig gemaakt aan het ontvreemden van spullen uit de publieke ruimte? Hangt of hing er een opvallend straatnaambord van de 'wipstraat' boven je bed? Of staat er een 50-bord in je garage stof te happen? Stem op de vraag hieronder en reageer.

