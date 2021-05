Kijk hier | Belt iemand de politie als dubieuze figuren in de wijk rondsnuffelen?

Twee Hengelose agenten mochten deze week even helemaal losgaan. Als boef, welteverstaan. Tijdens 'operatie boef in de wijk' trokken ze alles uit de kast om zo verdacht mogelijk over te komen in een woonwijk. De ultieme vraag: wanneer belt iemand de politie? En wordt die buurtapp een beetje gebruikt?

Wij verstopten twee GoPro-camera's onder de jassen van de gelegenheidsboeven:

Wanneer doe je wat?

Veel mensen bellen niet snel 112, merken we ook tijdens het experiment. "Als er sprake is van een 'heterdaad', direct bellen", zegt wijkagent Lianne Ekkel. "Zie jij iemand in auto's kijken en schichtig om zich heen kijken? Ook dan kun je gewoon 112 bellen. Insluipingen, inbraken, of mensen die over schuttingen klimmen: 112."

Dan die buurtapp. "Stel, jij ziet een vreemde auto voor de tweede keer in de wijk staan, dan kun je dat in de buurtapp zetten", legt Ekkel uit. "Als andere buurtgenoten die auto veel vaker hebben gezien, kun je 0900-8844 bellen."

Aanspreken

Een inbreker alleen aanspreken is vaak niet de beste oplossing. "Ook dan geldt: bel éérst 112. Als je iemand aanspreekt, is de kans groot dat hij vlucht. Hoewel je de situatie oplost, is de pakkans opeens veel kleiner."