Voormalig zwembadondernemer blijft zoeken naar de waarheid: "Ik kan niet stoppen. Nooit!"

Na 12 jaar keerde Jos Veldhuis in 2015 terug naar de plek die zoveel voor hem betekent, het zwembad in Tubbergen. (Foto: RTV Oost)

Zwembad Tiara in Tubbergen ging ruim een kwart eeuw geleden failliet. Het zwembad maakte een doorstart onder de naam De Vlaskoel. Ondernemer Jos Veldhuis was eigenaar van Tiara, maar was niet betrokken bij de doorstart. Voor hem is het faillissement uitgemond in een persoonlijk drama. Al meer dan 25 jaar is hij onafgebroken op zoek naar het bewijs dat hij er willens en wetens is ingeluisd. "Ik kan niet stoppen. Nooit!"

De afwikkeling van het faillissement herinnert Veldhuis zich als een turbulente periode, waar volgens hem veel is gebeurd dat het daglicht niet kan verdragen. “Ze hebben mij destijds met opzet kapot gemaakt. De gemeente wilde een binnenbad, maar dat kon ze niet betalen. Daar hadden ze mij voor nodig. Toen het zwembad er stond kon ik opstappen en werd er kwaad over mij gesproken.”

Zwembad Tiara

In 1991 benadert de gemeente Tubbergen de zwembadondernemer, die dan in Vasse succesvol aan de weg timmert met een eigen zwemschool en zonnestudio, voor een samenwerking. Hij ziet het avontuur wel zitten en geeft zijn vaste baan als docent lichamelijke opvoeding op en verplaatst zijn onderneming van Vasse naar Tubbergen. "Het was ook een voorwaarde om te stoppen in Vasse."

Zowel zakelijk als privé ben ik geruïneerd, met lichamelijke en psychische klachten tot gevolg

Zwembad Tiara opent in 1993 haar deuren om deze twee jaar later alweer te sluiten. Het zwembad wordt failliet verklaard. Volgens de voormalig zwembadondernemer dwarsboomde de gemeente Tubbergen hem destijds moedwillig bij de exploitatie ervan.

“We hadden zeer ruime openingstijden voor het recreatief zwemmen. Op doordeweekse dagen was het bad gemiddeld elf uur per dag open. In het weekend van tien tot vijf of van tien tot zes. De bezoekersaantallen vielen echter tegen. Toch mocht ik het bad niet eerder sluiten. Tegenover de kosten die ik moest maken, stonden nauwelijks inkomsten”, noemt hij als voorbeeld.

Financieel drama

In beginsel mondt het faillissement voor hem uit in een financieel drama. “Ik had de waarde (goodwill) van mijn bedrijf in het nieuwe zwembad gestoken, investeerde zelf 6 ton in de nieuwbouw en ik kocht voor zeshonderdduizend gulden spullen, die nodig waren voor een binnenzwembad met horeca. Een van de duurste onderdelen was de beweegbare bodem voor het instructiebad."

Volgens Veldhuis maakte een aantal hooggeplaatste personen bij de gemeente, onder wie voormalig burgemeester Jos Houben, misbruik van de situatie bij de afwikkeling van het faillissement. “Het is misdadig hoe het is gegaan. Zowel zakelijk als privé ben ik geruïneerd, met lichamelijke en psychische klachten tot gevolg.”

Hij vertelt dat hij de roerende goederen ter waarde van 6 ton onder bedreiging moest achterlaten. "Ten koste van alles moest er een doorstart worden gemaakt en daar hadden ze mijn spullen voor nodig. Er heeft zelfs heling plaatsgevonden. Mijn spullen zijn zonder mijn toestemming doorverkocht aan de gemeente, door de curator en met medeweten van de rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo. Ik heb nooit afstand van die spullen gedaan. Door de jaren heen heeft Tubbergen heel veel geld verdiend met die spullen. Geld dat dus aan mij toebehoort.”

Man met een missie

Als hij merkt dat er een vies spelletje is gespeeld, wordt het zijn missie om het onrecht dat hem is aangedaan recht te zetten. Hij verzamelt bewijsstukken waaruit moet blijken dat hij het slachtoffer is van een schimmig spel, waarbij Tubbergen heel goedkoop in het bezit is gekomen van een nieuw binnenbad ten koste van hem. Die missie duurt nu al meer dan 25 jaar.

Hoorzitting in Tubbergen

Het is maandagavond 17 mei 2021. Het gemeentehuis van Tubbergen oogt verlaten. Slechts een handjevol mensen is aanwezig. Iets voor half acht openen de schuifdeuren zich. Jos en zijn vrouw Irena komen binnen. Een sjaal zit vastgeknoopt aan de kruk in Veldhuis’ linkerhand. Hun gezichten zijn grotendeels verscholen achter de mondkapjes.

Een paar minuten later opent de grote deur van de raadszaal zich. Binnen zitten de drie leden van de Commissie bezwaarschriften. Jos en Irena gaan zitten. Op ruime afstand nemen de huisadvocaat van de gemeente en een juridisch medewerker plaats. Aan bod komen twee verzoeken van Veldhuis die hij deed op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hij is ontevreden over de wijze waarop het gemeentebestuur de verzoeken heeft afgehandeld.

Het is de zoveelste stap in het proces in zijn niet aflatende speurtocht naar bewijs en de waarheid. Zo diende hij in 2015 ook al een Wob-verzoek in. De gemeente deed haar plicht en dook in het archief. Er kwamen allerlei documenten beschikbaar. Veldhuis voegde ze toe aan zijn eigen dossier, dat inmiddels meer dan 1500 .pagina’s telt. De boodschap in 2015 was dat hij nu in bezit zou zijn van alle beschikbare dossierstukken.

In 2015 zei het gemeentebestuur u alle stukken te hebben verstrekt. Nu blijkt dat er toch meer is Lid Commissie bezwaarschriften

Bij de bestudering ervan blijkt hij er toch een aantal te missen. Negen zeer belangrijke documenten zitten er niet tussen. “En het gaat om juist die stukken die ik nodig heb om de bewijslast tegen de gemeente rond te maken”, zegt hij.

"Laat het rusten"

Om de gemeente te dwingen alle documenten openbaar te maken, daagt hij Tubbergen voor de bestuursrechter. De zaak dient in maart 2020. Tijdens de zitting beweert de advocaat van de gemeente dat Veldhuis op documenten jaagt die er niet zijn en dat hij de zaak na 25 jaar eindelijk eens moet laten rusten. “Hij heeft alle documenten die er zijn. Het moet een keer klaar zijn”, zegt de advocaat tegen de rechter.

Maar aan stoppen denkt Veldhuis niet. Toen niet en nu niet. “Mijn leven is kapot gemaakt", verklaart hij op de hoorzitting. "Na het faillissement heb ik nooit meer een vaste baan gehad. Ik moest onder bedreiging mijn eigen zwemschool opgeven. Mijn huis heb ik met fors verlies moeten verkopen. Ik werd hier weggezet als crimineel. Ook hier, in deze raadszaal. Ik heb destijds 2,7 miljoen gulden in het zwembad gestoken en daar heb ik slechts een schijntje van teruggezien. Mijn vrouw en ik moeten nu rondkomen van 1.000 euro per maand. Ik kan niet stoppen, ik ga altijd door.”

Wantrouwen gevoed

Het wantrouwen jegens de gemeente is groot en wordt gevoed als blijkt dat er onlangs toch weer nieuwe dossierstukken (25) zijn gevonden. De huisadvocaat weet niet waarom deze documenten niet eerder boven tafel zijn gekomen. Een van de commissieleden verwoordt het gevoel van Veldhuis: “In 2015 zei het gemeentebestuur u alle stukken te hebben verstrekt. Nu blijkt dat er toch meer is. Dan is het voor u lastig te beoordelen of u nu alles heeft of dat er toch meer stukken zijn.”

Van dat laatste is Veldhuis overtuigd. Er moet méér in het archief te vinden zijn. “Het gaat om stukken die belastend zijn voor het college. Als die boven tafel komen, dan moeten ze allemaal opstappen.” Hij kan niet geloven dat de negen meest belastende dossierstukken allemaal ontbreken in het archief.

Ik ga aangifte doen bij justitie. Ik ga mensen persoonlijk aansprakelijk stellen

Naar welke dossierstukken is Veldhuis op zoek, wil de commissievoorzitter van hem weten. Kan hij voorbeelden geven? Dat doet hij. “De curator en de gemeente hebben destijds een lijst met roerende goederen opgesteld, als aanhangsel bij de akte van dading. De gemeente zegt altijd dat ze deze roerende goederen aan mij hebben betaald. Maar dat is niet zo. Geen cent. Stel dat dit wel zo zou zijn geweest, dan moet daar toch een afschrift van zijn? Het gaat immers om veel geld.”

En dan is er volgens de zwembadondernemer een onderzoeksbureau dat opdracht heeft gekregen hem in een rapport in een negatief daglicht te stellen met een faillissement tot gevolg. "Dit rapport heeft de gemeenschap meer dan 42.000 gulden gekost. Ik wil het formulier waarop de opdracht staat. Telkens als ik daar om vraag krijg ik als antwoord dat dit er niet is. Ik geloof dat niet."

"Mijn leven is kapot gemaakt"

De hoorzitting loopt ten einde. De voormalige zwembadondernemer vertelt dat hij snel een aantal extra stappen gaat zetten om de waarheid boven tafel te krijgen. Ik ga aangifte doen bij justitie. Ik ga mensen persoonlijk aansprakelijk stellen. Ik ben nu zover dat ik het gewoon doe. Ik wil niemand belasten met de situatie van toen, maar ze moeten ook niet tegen mij zeggen dat ze er niets mee te maken hebben. Want dat klopt niet. Mijn leven is kapot gemaakt."