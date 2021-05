Raad van State blundert in wrakingszaak stuw Junne

Jurist Marcel Middelkamp moet volgende week terugkomen voor zijn zaak over de wraking van rechter Sylvia Wortmann van de Raad van State. De jurist vindt dat de rechter niet neutraal is en kwam vanmiddag naar de Raad voor zijn zaak, maar de zitting werd halverwege uitgesteld nadat bleek dat de Raad heeft geblunderd. Middelkamp had namelijk geen officiële uitnodiging ontvangen voor de zitting. Hij kwam er bij toeval achter dat zijn zaak vandaag diende.

"Er is inderdaad iets niet goed gegaan", verklaarde de raadsvoorzitter. "Wrakingszaken moeten volgens de wet zo spoedig mogelijk worden behandeld. Dan kan er wel eens wat fout gaan." Ze maakte bekend dat de uitnodiging vanmiddag op zijn deurmat zou vallen. Middelkamp en zijn medestanders hebben zich volgens haar niet goed op hun zaak kunnen voorbereiden. Daarom besloot de raadsvoorzitter om de zaak volgende week opnieuw te behandelen.

Ook uitstel voor werk aan de stuw

Met het uitstel van deze wrakingszaak wordt ook later duidelijk of het werk aan de stuw weer kan beginnen. Eerst moet de Raad beoordelen of rechter Wortmann van die zaak wordt afgehaald. Daarna kan zij, of een andere rechter, beslissen of het werk op verzoek van het Waterschap Vechtstromen kan worden hervat.

Vooringenomen rechter

Middelkamp verwijt Wortmann dat ze de zaak over de stuw bij Junne niet onpartijdig heeft behandeld tijdens een zitting. "Wat ik in die zitting heb meegemaakt, heb ik nog nooit meegemaakt", zegt hij. "We kregen zo moeilijk het woord." Wortmann heeft volgens hem een vooringenomen standpunt.

Vlak voor de zitting vanmiddag kreeg Middelkamp een brief van Wortmann. Daarin ontkent ze partijdig te zijn in het geschil tussen enerzijds Middelkamps stichting Leefbaar Buitengebied en omwonenden, en anderzijds het waterschap. Middelkamp kon dit verweer zo vlak voor de zitting ook niet meer goed bestuderen voor een reactie.