Tiemens verlengt bij PEC Zwolle Vrouwen

Tiemens is bezig aan haar derde seizoen in de hoofdmacht en heeft al meer dan veertig wedstrijden achter haar naam staan. "Het afgelopen jaar is niet altijd makkelijk geweest, omdat ik niet altijd in de basis mocht starten", zegt Tiemens. "Het enige wat je dan kan doen is keihard trainen en laten zien dat de trainer niet meer om je heen kan. Ik kijk uit naar volgend seizoen en ik hoop zoveel mogelijk minuten te gaan maken.”

"Celien is inderdaad niet alle wedstrijden gestart afgelopen seizoen, maar ik zie haar wel als basisspeelster en ben dan ook blij dat ze nog een jaar bij PEC Zwolle blijft", reageert technisch manager Sebastiaan Borgardijn. "Zij heeft te maken gehad met blessures en concurrentie en daar gaat ze goed mee om. Ze traint hard en maakt het coach Joran Pot moeilijk in zijn keuzes wie hij laat starten. Dat ze graag wil blijven en wil knokken voor die basisplek is goed voor het team.”