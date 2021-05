OM eist geldboete tegen Steenwijkse stichting na dodelijk ongeval op kindcentrum

Op 16 maart vorig jaar sloeg het noodlot toe. Bij een kindcentrum aan de Wilhelminastraat werden tijdens werkzaamheden brandvertragende deuren uit de kozijnen gehaald en tegen een muur gezet. Eén van die deuren is omgevallen en op het meisje terecht gekomen. Ze werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht, maar overleed later aan haar verwondingen.

Strafrechtelijk verwijtbaar

Het OM is tot de conclusie gekomen dat de gebeurtenissen die hebben geleid tot het overlijden van het slachtoffer niet het gevolg zijn van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar van strafrechtelijk verwijtbaar handelen. En daarom verwijt ze de stichting die verantwoordelijk is voor de kinderopvang in het kindcentrum dood door schuld.

De officier van justitie is van mening dat de stichting onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de risico’s van een ongeval te voorkomen. Zij had beter moeten toezien op de risico’s die de werkzaamheden en het plaatsen van de deuren tegen een muur met zich meebrachten.

Geen individuele personen

Het Openbaar Ministerie heeft er bewust voor gekozen om de stichting verantwoordelijk te stellen en niet bijvoorbeeld een leidster. "Iemand brengt zijn of haar kind niet bij een individuele leidster, maar vertrouwt zijn of haar kind toe aan de kinderopvang als geheel", aldus de officier.

Het Openbaar Ministerie realiseert zich dat het ongeval op alle betrokkenen een enorme impact heeft gehad. "Het is een intriest gegeven dat de ouders en broertjes het slachtoffertje moeten missen. Maar ook houdt het Openbaar Ministerie rekening met de impact die het heeft gehad op de medewerkers van het kindcentrum."

Signaal

De officier van justitie vindt dat met de vervolging en de verantwoording die moet worden afgelegd tegenover de rechtbank een belangrijk signaal uitgaat. "Het is een signaal naar andere professionals in de kinderopvang dat veiligheid voorop staat, zeker in een omgeving waarin jonge kinderen zich bewegen. Ouders vertrouwen hun grootste goed toe aan anderen, vertrouwen hun kinderen toe aan de kinderopvang, aan de BSO, aan scholen en aan sportverenigingen. Er wordt op vertrouwd dat de omgeving waar ze hun kinderen achterlaten veilig is, een vertrouwen dat niet beschaamd mag worden. Nalatigheid kan ernstige gevolgen hebben en deze zaak is daar een schrijnend voorbeeld van”, aldus de officier.