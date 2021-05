Veel vraag naar een woning in Hardenberg, 400 nieuwe huizen per jaar bijgebouwd

In Hardenberg worden voor eind 2025 verdeeld over alle kernen tweeduizend nieuwe woningen gebouwd, dat betekent 400 woningen per jaar. Er gaat gebouwd worden voor alle doelgroepen.

In de afgelopen jaren zijn er in vrijwel alle kernen al zo'n duizend woningen gerealiseerd. “Ook in de eerste maanden van dit jaar is er flink bijgebouwd", zegt wethouder Martijn Breukelman. "Dat betekent dat de teller in de huidige collegeperiode nog verder oploopt. Die nieuwe woningen zijn hard nodig, want er is veel vraag naar. Daarom gaan we nog sneller bouwen."

Vrije verhuur

Van de nieuw gebouwde woningen in 2019 en 2020 waren er ruim honderd bestemd voor de sociale huur. De afspraak met de woningstichting is om tot en met 2025 nog eens tweehonderd huurwoningen bij te bouwen in vrijwel alle kernen in de gemeente Hardenberg. Daarnaast wordt er ook gebouwd voor de vrije verhuur.

De gemeente wil zich de komende jaren nog meer richten op het bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen voor starters. Bij koopwoningen gaat het dan om woningen tot 200.000 euro. Ook wil de gemeente meer woningen bouwen voor ouderen, ook in de kernen en eventueel in combinatie met zorg. In en rond de centra van Hardenberg en Dedemsvaart worden vooral levensloopbestendige en gelijkvloerse appartementen gebouwd.