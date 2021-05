Heracles Almelo haalt Bilal Basaçikoglu terug naar Nederland

Bilal Basaçikoglu is de eerste aanwinst van Heracles Almelo voor het nieuwe seizoen. De 26-jarige buitenspeler keert bij de Almeloërs terug in de Eredivisie en komt over van het Turkse Gaziantep FK. Donderdagmiddag zette hij zijn handtekening onder een tweejarig contract met daarin een optie voor nog een seizoen.

Basaçikoglu speelde tussen 2014 en 2018 voor Feyenoord, dat hem destijds overnam van sc Heerenveen. Na zijn tijd in Rotterdam trok hij naar Turkije. Naast Gaziantep speelde de buitenspeler ook voor Kayserispor en Trabzonspor.

Eredivisie gemist

“Hier wil ik weer aantonen wat ik kan”, vertelt Basaçikoglu, die het spelen in de Eredivisie heeft gemist. “Als ik de oude Bilal kan laten zien ben ik er zeker van dat ik veel kan betekenen voor Heracles Almelo. Ik weet dat dit een warme club is die spelers een kans geeft. Hopelijk gaan we er samen iets moois van maken.”

Gilissen

Technisch directeur Tim Gilissen: “Bilal is 26 jaar oud, heeft ervaring en kan kwaliteit toevoegen aan onze selectie. Hij heeft een stormachtig begin van zijn carrière gehad en kwam via sc Heerenveen en Feyenoord in het buitenland terecht. We kennen Bilal van zijn tijd in de Eredivisie en hebben ook zijn laatste jaren uitgebreid geanalyseerd. Het is aan ons om hem weer op zijn oude niveau te krijgen. Dat moet hij vooral zelf doen, maar daar gaan wij hem als club bij helpen.”