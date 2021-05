Hengeloër gaat naar bed en maakt tuinhaard niet uit: uitbouw buren brandt af

Een 34-jarige man uit Hengelo is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur omdat hij in februari 2019 naar bed ging zonder zijn tuinhaard uit te maken. Diezelfde nacht brandde de uitbouw bij de buren af.

De man ontkende tegenover de Almelose politierechter dat de brand zijn schuld was. Volgens de man had hij het brandende vuurtje uitgemaakt voordat hij ging slapen. Hij was later wakker gemaakt door de brandweer. Op dat moment sloegen de vlammen al uit de aanbouw.

Houten schutting

Een buurman vertelde de politie dat hij, ruim nadat de 34-jarige naar bed was gegaan, nog steeds vuur zag branden. Onderzoekers van de politie vonden geen enkele andere aanwijzing voor het ontstaan voor de brand, duidelijk was dat de houten schutting als eerste in brand was gevlogen en de vlammen vervolgens over sloegen.

"Die haard stond echt vlakbij de overkapping, nog geen anderhalve meter er vanaf. Als je daar hout in gaat stoken, dan loop je gewoon een risico dat je brand krijgt. U heeft geluk dat uw eigen huis niet afbrandde en dat er geen gewonden vielen" aldus de rechter.