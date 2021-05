Stagiair social media en productie

Ben jij de ondernemende creatieveling die wij zoeken om ons team te versterken? Expeditie Oost zoekt een social media topper met interesse in video productie. Wil jij werken aan het opbouwen van merkidentiteit en bereik op Facebook, Instagram en YouTube? Lijkt het je leuk om ervaring op te doen bij RTV Oost, de regionale omroep van Overijssel? Dan is dit de stageplek voor jou!

Wat ga je doen bij RTV Oost?

• Je wordt onderdeel van het Expeditie Oost team. Dit is een format binnen RTV Oost, waarin we op zoek gaan naar mooie en bijzondere verhalen over mensen in Overijssel.

• Je gaat werken aan nieuwe doelen voor de sociale kanalen van Expeditie Oost (Facebook, Instagram, YouTube) om meer bereik te creëren. Hierin word je begeleid door iemand van de social media redactie.

• Je bedenkt content voor de Facebook- en Instagrampagina van Expeditie Oost.

• Achter de schermen ondersteun je wekelijks bij het maken van video’s voor YouTube en TV Oost. Je gaat mee op locatie en maakt o.a. foto’s en video’s voor social media.

Wie ben jij?

Je bent een enthousiaste en gemotiveerde mbo- of hbo-student die studeert in de richting van Communicatie, Media of Marketing. Je wilt graag alle ins en outs leren van social media en je vindt het leuk om content voor video’s te bedenken en te maken. Je bent op zoek naar een stage voor de periode september 2021 t/m februari 2022 (mogelijkheid tot eerder beginnen in overleg).

Wat bieden wij?

Een leuke en uitdagende stageplek waarin je de mogelijkheid krijgt praktijkervaring op te doen. Je krijgt de vrijheid om creatief en zelfstandig te werken.

Heb jij interesse en wil je graag deel uitmaken van ons team? Mail dan je cv en motivatie naar peno@rtvoost.nl.