De klas van 2001: Wat doen de Twentse cupfighters tegenwoordig?

Sander Boschker (Foto: Eigen foto)

Sander Boschker

Dé man die de strafschoppenserie na een Houdini-act tot een goed einde bracht. Hij verdedigde maar liefst 24 seizoenen het doel van FC Twente. Na zijn carrière, waarin hij ook in 2010 landskampioen werd met de Enschedeërs, bleef Boschker in dienst bij Twente. Nadat hij eerst op de commerciële afdeling van de club werkte, trad hij als keeperstrainer toe tot de staf van FC Twente Vrouwen. Tegenwoordig heeft Boschker de doelmannen van de eerste mannenselectie onder zijn hoede.

De verdediging in de bekerfinale van 2001 (Foto: Eigen foto)

Dennis Hulshoff

De Deventenaar bestreek als rechtsback vijf seizoenen de rechterflank bij de Tukkers, van 1997 tot 2002. Voor zijn komst naar Twente én na zijn vertrek verdedigde hij de clubkleuren van Go Ahead Eagles. In de strafschoppenreeks van 2001 hield Hulshoff zijn hoofd koel door Ronald Waterreus te verschalken en Twente op een 4-3 voorsprong te schieten. De rest is geschiedenis. Na zijn loopbaan verliet Hulshoff het voetbal en tegenwoordig werkt hij in het Deventer Ziekenhuis.

Spira Grujic

Rots in de branding in zijn actieve jaren in Enschede en geliefd bij het Twentse publiek. De Serviër werd in 1998 opgepikt bij Anderlecht en speelde in zes seizoenen 159 wedstrijden voor FC Twente. Toen de robuuste mandekker zijn kicksen aan de wilgen hing, bleef hij een graag geziene gast in Twente-land. Hij doet zo nu en dan nog altijd mee met de vedetten van FC Twente All Stars. Sinds 2006 is Grujic woonachtig in Belgrado, waar hij voetbalanalist is voor de Servische televisie.

Patrick Pothuizen

De centrumverdediger verruilde Vitesse begin 2001 voor FC Twente en viel in Enschede direct met de neus in de boter. Vijf maanden later mocht Pothuizen zijn eerste - en uiteindelijk enige - hoofdprijs in zijn carrière in ontvangst nemen. Tot 2004 stond hij in de verdediging bij Twente, waarna hij nog zes seizoenen uitkwam voor NEC. Momenteel is Pothuizen actief als trainer in het amateurvoetbal.

Sjaak Polak

De linksback veroverde met zijn doorzettingsvermogen en fijnbesnaarde linkervoet de Twentse voetbalharten in Enschede. Werd net als Pothuizen ook in de winterstop van 2001 aangetrokken door FC Twente en verdedigde tot 2004 de clubkleuren. In het penaltyspektakel tegen PSV wist hij zijn strafschop feilloos raak te schieten. Nadat hij in 2012 zijn carrière beëindigde was Polak in de vervolgjaren als trainer op de amateurvelden te bewonderen. Momenteel is hij eindverantwoordelijke bij de vrouwen van ADO Den Haag.

Het middenveld in de bekerfinale van 2001 (Foto: Eigen foto)

Tommie van der Leegte

Hij speelde voor PSV, RKC Waalwijk, ADO Den Haag, VfL Wolfsburg en FC Twente. De middenvelder droeg tweeënhalf seizoen het shirt van de club uit Enschede en was in die jaren veelal basisspeler, tevens in de bekerfinale van 2001. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met een aantal voetbal gerelateerde dingen en traint hij het team van zijn zoon.

Arjan van der Laan

Van der Laan was tussen 1999 en 2002 drie seizoenen te bewonderen in het toenmalige Arke Stadion en maakte in totaal 108 keer zijn opwachting voor FC Twente. Nadat hij afscheid had genomen als profvoetballer werd hij jeugdtrainer bij Sparta Rotterdam. Van 2005 tot eind 2006 was Van der Laan bondscoach van de Oranjeleeuwinnen en tegenwoordig is als hoofdtrainer actief bij de amateurs van RKSV Altior.

Erik ten Hag

Erik ten Hag, een naam die voor de hedendaagse voetballiefhebber geen nadere uitleg behoeft. Tijdens zijn voetbalcarrière werd de geboren Haaksbergenaar gezien als een strateeg op het middenveld met leidinggevende kwaliteiten. Hij speelde in totaal, verdeeld over drie perioden, 247 wedstrijden voor de Tukkers en droeg de aanvoerdersband in de bekerclash in 2001. Momenteel bestiert de in Oldenzaal woonachtige Ten Hag met succes het trainersvak en is hij werkzaam in Amsterdam, waar hij als eindverantwoordelijke van Ajax de prijzen aaneenrijgt.

De aanval van de bekerfinale van 2001 (Foto: Eigen foto)

Chris de Witte

Als flankspeler maakte Chris de Witte tussen 1998 en 2003 indruk in zijn jaren bij FC Twente. De Belg bracht het publiek in het Arke Stadion meermaals in verroering door altijd met een artistieke salto zijn doelpunten te vieren. In totaal kwam De Witte 151 wedstrijden binnen de lijnen bij FC Twente en was hij basisspeler in de bekerfinale van 2001. Door vele blessures moest hij zijn carrière noodgedwongen beëindigen in 2009. Later ging hij aan de slag als jeugdtrainer bij Antwerp FC.

Jan Vennegoor of Hesselink

'Lange Jan uit Oldenzaal'. Talent uit de streek, die op zijn zeventiende zijn debuut maakte bij FC Twente. Hij stond vijf seizoenen onder contract in Enschede, waarna hij zijn spitsenbestaan vervolgde bij achtereenvolgens PSV, Celtic, Hull City en Rapid Wien. Op die Hemelvaartsdag in 2001 zag hij zijn strafschop, de eerste in de reeks, gekeerd worden door Waterreus. Het mocht de pret naderhand niet drukken. Na zijn carrière werd hij scout voor PSV en onlangs werd bekend dat hij promotie maakt in Eindhoven. Hij wordt technisch manager.

Scott Booth

Nadat Scott Booth door Aberdeen verhuurd werd aan zowel FC Utrecht als VItesse maakte de aanvaller in 1999 een definitieve overgang naar FC Twente. In Enschede werd de Schot een vaste kracht en kwam hij in vier seizoenen tot 119 wedstrijden, waarin hij 21 keer het net wist te vinden. Mocht een strafschop nemen in de memorabele strafschoppenserie tegen PSV en faalde niet van elf meter. In zijn vaderland is Booth de hedendaagse coach van de vrouwen van Glasgow City.

De drie wissels die meespeelden in de bekerfinale (Foto: Eigen foto)

Jeroen Heubach

Geboren en getogen in Enschede en kind van de club. Het predicaat 'Heubach Hooligan' paste hem als een jas. Van jongs af aan stond Heubach, als fervent supporter van FC Twente, iedere thuiswedstrijd op de staantribune in het befaamde Vak Q van Het Diekman. De droom van de getalenteerde Heubach kwam uit toen hij op zijn twintigste zijn debuut maakte voor de club. Maar liefst 308 wedstrijden speelde hij in het shirt van 'zijn' Twente. In de gewonnen bekerfinale kwam hij in de verlenging binnen de lijnen en miste uiteindelijk een strafschop in de penaltyserie. Na zijn carrière was hij vijf jaar assistent-trainer in de jeugdacademie van FC Twente.

André Karnebeek

Voormalig verdediger van beroep. Karnebeek werd als jeugdspeler opgepikt bij het Goorse vv Twenthe en kwam het grootste gedeelte van zijn carrière uit voor FC Twente. Maar liefst dertien seizoenen verdedigde hij het rood van de Enschedese formatie. In de finale van 2001 kwam hij aan het begin van de verlenging in de ploeg voor de moegestreden Patrick Pothuizen. De benutte strafschop van Karnebeek bleek achteraf het startsein van de sensationele comeback van de Tukkers. Tegenwoordig werkt Karnebeek bij een bedrijf in Bentelo, dat producten verkoopt voor onder meer de agrarische sector.

Ellery Cairo

Pijlsnelle vleugelaanvaller uit Rotterdam. Via Feyenoord en Excelsior kwam Cairo bij FC Twente terecht en dat werd een gelukkig huwelijk. Het verblijf in Enschede duurde drie seizoenen en dat leverde hem een transfer op naar de Bundesliga, waar hij voor Freiburg en Hertha BSC uitkwam. In de reguliere speeltijd van de finale tegen PSV kwam Cairo als frisse kracht binnen de lijnen voor Chris de Witte. Na zijn carrière keerde de rechtsbuiten van weleer terug bij FC Twente, waar hij momenteel fitnesstrainer en fysiektrainer is.

Fred Rutten (Foto: Eigen foto)

Fred Rutten

De trainer die met FC Twente in 2001 zijn moment van glorie beleefde. Het was de opmaat van een grote trainerscarrière voor Rutten. PSV, Schalke 04, Vitesse, Feyenoord en Anderlecht kwamen in de vervolgjaren op zijn palmares te staan. Tot dusver is de bekerwinst van 2001 de enige hoofdprijs voor de Overdinkelaar, die zijn gehele voetbalcarrière in het shirt van FC Twente speelde. Tot voor kort zat Rutten in de Raad van Commissarissen van de Enschedese club.