Moeder dode baby Ivo uit Haaksbergen doet voor het eerst haar verhaal: "Ik denk dat hij niet meer leefde"

Ze dacht dat ze naar de wc moest, maar tot haar schrik bleek er iets totaal anders aan de hand. Voor ze goed en wel besefte wat er aan de hand was, was de 31-jarige Linde uit Haaksbergen bevallen van baby Ivo. "Ik denk dat hij toen al niet meer leefde." Een juridisch cruciale vraag die tijdens het strafproces meermalen aan de orde komt.

De Haaksbergse moet zich vandaag voor de rechtbank in Almelo verantwoorden. Justitie verdenkt de moeder ervan dat ze na de bevalling baby Ivo om het leven heeft gebracht. Het is vandaag voor het eerst dat ze fysiek in het Paleis van Justitie aanwezig is en daarbij haar verhaal doet.

Ziek door kip

Al die tijd wist ze niet dat ze zwanger was. De avond daarvoor voelde ze zich niet lekker. Waarschijnlijk het gevolg van de kip die ze had gegeten. Dat viel wel vaker niet goed.

'Paniek'

Na een rusteloze nacht ging haar partner voor een klusje naar een vriendin en bleef Linde alleen thuis. Toen ze naar de wc ging, vermoedde ze al dat er meer speelde, maar drong nog steeds niet door wat er gaande was. Kort daarop beviel ze van een baby. Tot haar ontsteltenis. "Toen was het paniek."

Het eerste wat ze deed was de navelstreng doorknippen - zonder die af te binden - en zichzelf douchen. Ivo had ze in de wasbak gelegd. Ze had de baby ook nog ondersteboven gehouden, omdat ze dacht dat hij in ademnood was en meende op die manier de ademhaling op gang te kunnen krijgen.

Wel of niet geleefd?

Maar wat er exact allemaal is gebeurd, die nacht voorafgaand aan Pasen 2020, daar lopen de lezingen uiteen. Zo hield ook rechter Liesbeth Venekatte haar voor. Vooral of baby Ivo wel of niet nog heeft geleefd.

In de herinnering van de moeder was dat niet het geval. Maar nadat ze zich met haar intussen thuisgekomen partner in het ziekenhuis meldt - met Ivo in een kistje - vertelt ze aan de artsen dat de baby "niet huilde, maar wel heeft geademd".

Verdachte omstandigheden

Bij de artsen gaan dan alle alarmbellen rinkelen. Vooral omdat het kind rode striemen in de nek heeft en uit het medisch dossier bleek dat de moeder al eens eerder was bevallen van een dode baby. Daarop wordt vanuit het ziekenhuis de politie gebeld.

Merkwaardige appjes

Voor de rechtbank blijkt dat de recherche aan de hand van het mobieltje van de moeder een tijdlijn heeft gemaakt van die fatale dag. Daaruit blijkt dat de moeder rond drie uur 's middags moet zijn bevallen.

De rechter verbaast zich vooral over de appjes die Linde die middag verstuurt. Ze appt haar vriend een wat nietszeggend bericht, zeker gezien wat er zojuist is gebeurd. "Hoe is het daar?", vraagt ze in de app. Als hij een uur later antwoordt dat het klusje is geklaard, reageert ze met: "Cool".

Of dat niet vreemd is, wil de rechter weten. Ze wilde haar partner niet ongerust maken, houdt de moeder de rechter voor. "Als ik had verteld wat er was gebeurd, was hij niet fatsoenlijk thuisgekomen."

Computerspelletje

En dat ze vervolgens thuis wat gaat schoonmaken en meermalen het computerspelletje Coinmaster speelt? Of dat niet merkwaardig is? En dat ze met haar zus wat appjes verstuurt en grapjes maakt over corona? En ook met een vriendin appt ze over koetjes en kalfjes.

"Ik kan dat niet plaatsen", zegt de rechter. "Ikzelf ook niet", aldus moeder Linde. "Maar ik zie dat wel vaker bij mezelf. Dat ik op sommige dingen wat vreemd reageer."

'Gevoelloos'

De rechter houdt de moeder voor dat het zelfs gevoelloos overkomt. De moeder erkent dat. Ook bij haar eerdere dode baby Stef toonde ze aanvankelijk weinig emoties, vertelt ze. "Daar schaam ik me dan zelf ook voor."

De rechter benadrukte tijdens de rechtszaak overigens dat er wat betreft de eerdere dode baby geen enkele verdenking is richting de moeder.

Verwondingen

Tijdens de rechtszaak wordt ook uitgebreid ingegaan op de diverse verwondingen. Zo was er onder meer sprake van een acht centimeter grote breuk in de schedel. "Al heeft die niet de dood veroorzaakt", aldus de rechter.

Dat deze wond is ontstaan bij de bevalling noemt de patholoog "zeer onwaarschijnlijk". De arts spreekt van "hevig geweld". Slaan lijkt hem onwaarschijnlijk, maar dergelijk letsel wordt eerder veroorzaakt door een val. Waarschijnlijk in de badkamer. "Vanaf circa 50 centimeter hoogte."

Wurgsporen

Bij sectie is er fors letsel rond de nek vastgesteld. Behalve striemen ook meerdere krassen. Eerder al werd bekend dat het ruitjesmotief op de ceintuur van Lindes badjas volgens justitie matchen met de vermeende wurgsporen in de nek.

Volgens de patholoog wijst onderzoek uit dat Ivo niet kan zijn overleden doordat hij verstrengeld is geraakt in de navelstreng. "Theoretisch kan dat, maar het overige letsel past daar niet bij", aldus de forensisch arts tegenover de rechtbank.

De krassen die zijn aangetroffen, zijn mogelijk veroorzaakt door nagels. Dat de tong van de baby blauw was, komt waarschijnlijk doordat hij is gesmoord. Een van de forensisch artsen zei dat hij zelden tot nooit zoveel letsel bij een baby had gezien. "Dat is nogal wat hè...", houdt de rechter de moeder voor. "Heftig, het is hard geweld als je het zo leest."

We wilden wel kinderen, maar niet op zo'n manier Moeder baby Ivo

Bloeduitstortingen

De rechter wijst er bovendien op dat er meerdere bloeduitstortingen zijn gevonden. "En die ontstaan alleen bij leven." De patholoog beaamt dat. Uit onderzoek blijkt dat Ivo mogelijk nog een half uur heeft geleefd.

Ivo was circa 38 weken oud, woog drie kilo en was 50 centimeter lang. "Een voldragen baby", aldus de rechter.

Kinderwens

Wat dan het mogelijke motief was? De moeder en haar partner hadden immers een kinderwens. "We wilden wel kinderen, maar niet op zo'n manier", reageerde de moeder. Wat ze daarmee bedoelde, wilde de rechter weten. Waarbij de rechter voorhoudt dat de moeder niet wist dat ze zwanger was en zodoende dat hele proces heeft gemist. De rechter: "Alsof de baby uit de lucht kwam vallen...?" De moeder heeft er niet echt een antwoord op.

Andere deskundigen

De rechtszaak gaat vanmiddag verder. Dan komen andere deskundigen aan het woord. Onder meer een gynaecoloog, die antwoord moet geven op de vraag of het wetenschappelijk mogelijk is dat moeder Linde tot twee keer toe niet wist dat ze zwanger was.

Daarnaast is er een expert op het gebied van neonaticide opgeroepen: de wetenschap die zich bezighoudt met moeders die hun pasgeboren kind doden en onder welke omstandigheden dat dan gebeurt.