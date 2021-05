Kosten Overijsselse GGD'en explosief gestegen: ruim 45 miljoen voor coronabestrijding

Voordat de pandemie uitbrak zaten er bij beide GGD'en in Overijssel 'slechts' zo'n twintig mensen op infectieziekten. In de loop van vorig jaar is dat aantal opgelopen tot meer dan 550 mensen.

Die 'explosieve' toename van personeel was nodig om de GGD haar werk te kunnen laten doen: het opsporen en bestrijden van corona. Zo zijn er op tal van plekken in Overijssel coronateststraten ingericht. Zo'n test moet vervolgens in het laboratorium onderzocht worden. En als iemand dan positief blijkt, start de GGD het bron- en contactonderzoek op, om te kijken bij wie de besmette persoon in de buurt is geweest.

Twente: 23,5 miljoen euro

In Twente was de GGD vorig jaar ruim 23,5 miljoen euro kwijt aan het bestrijden van de pandemie. "Daar zit in ieder geval zo'n 15 miljoen euro in die besteed is aan labkosten. Dat betekent: de diagnostiek om erachter te komen of iemand op dat moment corona onder de leden had of niet", zegt Samantha Dinsbach, directeur van de GGD Twente.

"De rest van die kosten bestaat deels uit huisvestingskosten, want we moesten natuurlijk overal teststraten inrichten. En er zitten ook personeelskosten en ICT-kosten in."

De GGD hoeft de extra kosten die zij maakt voor het bestrijden van corona niet zelf te betalen. De GGD Twente declareert over 2020 ruim 23,5 miljoen euro bij het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en/of het RIVM. Bij de GGD IJsselland gaat het om een declaratie van ruim 20 miljoen euro. Het gaat hierbij alleen om extra kosten door de GGD'en. Ziekenhuizen en andere zorginstanties zijn hierin niet opgenomen.

IJsselland: 20 miljoen euro

Voor de GGD IJsselland is de 'coronarekening' over 2020 opgelopen tot ruim 20 miljoen euro. "Maar eventuele inzet van eigen medewerkers zit niet in deze cijfers", benadrukt een woordvoerder van die GGD. "Als je bijvoorbeeld een jeugdverpleegkundige inzet voor testen of het bron- en contactonderzoek, dan maak je geen extra kosten. Deze medewerker is immers al betaald uit de reguliere inkomsten van de GGD."

Ook binnen de GGD Twente werd, met name tijdens de eerste lockdown, veel personeel van andere afdelingen ingezet op de 'corona-afdeling'. Die personele kosten zijn niet in het totaalbedrag opgenomen.

Waarom verschillen beide regio's?

Dat de coronakosten tussen Twente en IJsselland verschillen, heeft diverse oorzaken. Zo wonen er in Twente meer mensen en was die regio tijdens de tweede coronagolf een veel sterkere 'coronabrandhaard' dan IJsselland. "Ook zijn de verschillen in kosten te verklaren door bijvoorbeeld de testbereidheid van inwoners, de omvang van de clusterbesmettingen en het aantal testlocaties dat is opgezet", aldus de GGD IJsselland.

Dat de meerkosten die de GGD maakt betaald worden door het ministerie, voelt voor GGD Twente-directeur Samantha Dinsbach niet als carte blanche. "We kregen de opdracht om corona aan te pakken en hoefden daarbij niet met geld rekening te houden, want het moest eigenlijk allemaal al gisteren georganiseerd zijn. Maar dan nog praat je over gemeenschapsgeld, dus we zijn daar zo verantwoordelijk mogelijk mee omgegaan."