Deventer wil volgend jaar 800 woningen bouwen in nieuwbouwwijk Steenbrugge

In de nieuwbouwwijk Steenbrugge in Deventer worden nog eens zo'n achthonderd nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Het gemeentebestuur van de stad stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het ontwerp stedenbouwkundigplan en het ontwerp beeldkwaliteit plan. Dat is goed nieuws in een markt waarin de prijzen nog steeds hard stijgen en er een flink tekort is aan woningen.

Want de huizenprijzen in Nederland breken nog steeds record op record. Ook in april was dat het geval. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster vanmorgen. Volgens die instanties is er zelfs sprake van de sterkste prijsstijging in bijna twintig jaar. Zogeheten bestaande koopwoningen waren 11,5 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging na mei 2001. Eind 2019 leek de prijsstijging wat af te vlakken, maar sindsdien zit die weer in de lift.

Meer huizen bijbouwen

Dat was een jaar of acht geleden wel anders. Halverwege 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Vanaf dat moment is er een stijgende trend. In april waren de prijzen bijna twee derde hoger. Dat is het hoogste niveau ooit. Kenners waarschuwen al langer dat er veel meer huizen bijgebouwd moeten worden om het woningtekort aan te pakken.

In Deventer gaat dat dus gebeuren, al is het aantal dat daar de komende jaren in de nieuwbouwwijk Steenbrugge wordt bijgebouwd nog lang niet de oplossing. Het landelijk tekort ligt tot 2030 op ongeveer 845.000 woningen. Ook Deventer zal nog vele duizenden woningen bij moeten bouwen om aan de huidige en toekomstige vraag te kunnen voldoen.

Niet alleen in Deventer

Maar niet alleen in Deventer wordt gebouwd. In februari van dit jaar werd bekend dat met geld van het kabinet een klein drieduizend woning gebouwd worden in Zwolle, Enschede en Hengelo. En in Zwolle zijn er op de lange termijn plannen voor nog veel meer woningen.

In de nieuwbouwwijk Steenbrugge in Deventer zijn al vierhonderd woningen gerealiseerd. Op 10 mei 2021 heeft de gemeente in samenspraak met de buurtcommissie Steenbrugge een informatieavond georganiseerd. De buurt is geïnformeerd over de tweede en derde bouwfase. De verwachting is dat de uitgifte van de kavels en de realisatie van de eerste woningen in 2022 kan plaatsvinden.