Moeder dode baby Ivo Haaksbergen kan zich veel herinneren, maar niets over het letsel

Uitgebreid sporenonderzoek in en rond de woning aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen. (Foto: RTV Oost)

De tweede helft van de rechtszaak tegen de moeder uit Haaksbergen, die ervan wordt verdacht dat ze haar baby Ivo van het leven heeft beroofd, kent deze middag een enerverend begin.

'Marsmannetjes'

De rechter confronteert de moeder namelijk in weinig verbloemende bewoordingen met de hiaten in haar eerdere verklaringen. Daarbij legt rechtbankvoorzitter Liesbeth Venekatte de moeder het vuur na aan de schenen.

Eerder vanochtend werd bekend dat bij sectie bij baby Ivo uitzonderlijk veel letsel is aangetroffen.

Of de moeder meer weet over dit letsel, wil de rechter weten. Immers, ze was die dag als enige thuis. "En er waren geen marsmannetjes."

Baby Ivo eren

Waarbij de rechter haar voorhoudt dat de moeder zich hele specifieke details feilloos weet te herinneren. "Zou u uw baby Ivo niet eren door hier met ons te delen wat u weet?"

De moeder reageert verontwaardigd: "Ik dacht dat we hier vandaag zijn om te achterhalen wat er die dag is gebeurd. Dan hebben we er toch niets aan dat ik hier boos word? Dan zou ik een toneelspelletje moeten spelen en dat doe ik niet."

Afgeluisterd gesprek

Tijdens de rechtszaak blijkt dat de politie de moeder heeft afgeluisterd. Op het moment dat ze nog op vrije voeten was, belde ze vanuit de auto met een vriendin en horen rechercheurs haar zeggen: "Ik heb iemand vermoord, maar niet bewust."

De rechtbank confronteert de moeder met een aantal opvallende aspecten.

Ze was zojuist bevallen, maar verzuimde om hulp in te roepen. In plaats daarvan stuurde ze allerlei 'nietszeggende appjes'. De rechter vindt het allemaal maar moeilijk te rijmen, stelt ze.

Navelstreng

En waarom meteen de navelstreng doorknippen? "Eén keer googlen - wat ik gedaan heb, dat begrijpt u - en je ziet dat je helemaal niet meteen de navelstreng hoeft door te knippen", aldus de rechter.

Dat de moeder meteen na de bevalling de baby Ivo op een thermostaatkraan had gelegd? "Hoe komt u op dat idee? Ik heb ook zo'n thermostaatkraan in mijn douche en ik kan er nog geen fles shampoo op zetten", houdt de rechter haar voor.

En waarom bleef ze niet in bed liggen om te rusten, wilde de rechtbank weten.

Bovendien moest de bevalling heel emotioneel zijn geweest. "En dan vindt u ook nog gelegenheid om allerlei appjes te sturen en spelletjes te spelen", aldus de rechter kritisch.

Terwijl de moeder tussendoor googlede op de tarieven van het crematorium. "Lastig om te begrijpen hoe dat in uw hoofd allemaal naast elkaar kan bestaan", aldus de rechter.

Schaamte

Haar partner is na afloop door de recherche gehoord. Daarbij bleek dat bij de moeder sprake was van grote schaamte. Zij drukte hem op het hart vooral niets tegen haar moeder te vertellen. Omdat dan 'haar leven over zou zijn'.

"Omdat ik weet hoeveel verdriet het mijn ouders destijds heeft gedaan", aldus de moeder, waarbij ze refereert aan haar eerdere doodgeboren baby Stef.

De partner was intussen vooral bang dat Linde zichzelf wat zou aandoen. "Ze zag eruit als een zombie."

Huisartsenpost

Die fatale middag was het deze partner die op het idee kwam de huisartsenpost te bellen. Op advies van de huisarts reed het duo met de dode baby Ivo in een kistje naar het ziekenhuis. Artsen alarmeerden vervolgens de politie.

Een van de rechters komt terug op Lindes eerdere verklaringen. Vanochtend meldde ze aanvankelijk dat Ivo in haar herinnering niet meer leefde. Uit sectie is gebleken dat de baby mogelijk nog een half uur heeft geleefd.

Hoe de moeder er nu over denkt, wil de rechter weten. Heeft Ivo na de bevalling nu wel of niet geleefd? "Dat moet... Dat zegt het onderzoek."

Voorbedachten rade

Belangrijke juridische crux in dit strafproces is dat de moeder verklaarde dat ze tot tweemaal toe niet heeft geweten dat ze zwanger was. Het Openbaar Ministerie heeft moord met voorbedachten rade ten laste gelegd. Justitie meent dat de vrouw wel degelijk moet hebben geweten dat ze zwanger was en met een vooropgezet plan de baby heeft gedood.

Piercings

De moeder houdt echter vol dat ze van niets wist. Al was ze die zomer tijdens vakantie wel opvallend misselijk, maar dat wekte verder geen argwaan. Dat ze op internet had geklikt op speciale zwangerschaps-piercings? Dat was niet bewust. "Ik vond die plaatjes er blijkbaar gewoon leuk uit zien."

En dat ze andere zwangerschaps-items, waaronder medicijnen, had aangeklikt? "Daar heb ik niet actief naar gezocht. En als ik ze heb aangeklikt, was dat voor iemand anders."

Zwangerschaps-websites

De rechtbank stelt dat ze vlak voor de bevalling bewust het internet heeft afgespeurd op zwangerschaps-websites. "Kunt u zich voorstellen dat wij dat gek vinden?", wil een van de rechters weten. "Kan het dan niet zijn dat u ergens toch wel wist dat u zwanger was?"

De moeder hoort het vrij onbewogen aan.

Ze geeft amper een krimp, ook als een van de rechters stelt: "U had nu ook met uw partner thuis kunnen zitten met baby Ivo en een eerste verjaardag kunnen vieren. Als hij niet gewurgd was."

Keel dichtgeknepen

In plaats daarvan werd Ivo de keel dichtgeknepen, stelt de rechter. "Als ik wist wat er is gebeurd, zou ik het vertellen. Er is niemand anders thuis geweest. Als dat is gebeurd, moet ik het wel hebben gedaan. Maar dan mag iemand me vertellen hoe."

En behalve het wurgen van Ivo was er ook nog sprake van een schedelbreuk van acht centimeter, houdt de rechtbank voor. "Ik kan me niet voorstellen dat ik dat zou doen. Als ik echt iets heb gedaan, had ik dat gezegd. Ik kan het niet maken om het te verzwijgen. Niet richting Ivo, mijn partner, mijn familie en mijzelf."

Als de officier van justitie kritische vraagtekens plaatst bij de uitlatingen van de moeder en dat ze stelselmatig om de hete brij heen draait, laaien de emoties op. "Ik weet het gewoon niet."

Later vanmiddag komen meerdere getuige-deskundigen aan het woord.