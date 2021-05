Drankrijder uit Goor verwondt agent, ramt politiewagen en meldt zich dag later op politiebureau

Een 27-jarige man uit Goor heeft een agent verwond en een politiewagen beschadigd door er met zijn auto tegenaan te rammen. Dat deed hij met alcohol op. Het incident gebeurde dinsdagmiddag in het Gelderse Lochem, een dag later meldde hij zich op het politiebureau.

Agenten hielden de man dinsdagmiddag aan in Lochem. Hij reed met hoge snelheid in de bebouwde kom en dat was reden om hem aan de kant te zetten. De bestuurder moest blazen, waarop bleek dat hij gedronken had. Hij moest mee naar het bureau voor een nieuwe ademanalyse.

De man maakte vervolgens aanstalten om weg te rijden. De agent probeerde dit te voorkomen door zijn sleutel af te nemen. De verdachte slaagde er alsnog in om weg te rijden, maar hij sleepte daardoor de agent enkele meters mee. Deze raakte hierdoor lichtgewond. De bestuurder reed in zijn vlucht ook nog tegen een politiewagen aan. Doordat die auto beschadigd raakte, konden de agenten de man niet achterna.

Zelf gemeld

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) heeft op de plek van de aanrijding onderzoek gedaan en de agent heeft aangifte gedaan. Uiteindelijk is de man een dag later aangehouden op het politiebureau in Goor. Daar had hij zichzelf gemeld. Hij zit nog vast.