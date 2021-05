Medische drone heeft eerste lange vlucht gemaakt tussen ziekenhuizen in Zwolle en Meppel

De testen van november vorig jaar bleven beperkt tot vluchten van een paar honderd meter. Daarbij bleef de drone telkens in het zicht. Donderdag is voor het eerst gevlogen over een afstand van zestien kilometer. Voor de dronepiloten een bijzonder moment en alles verliep vlekkeloos. "Met name het vliegen over de snelweg was wel even spannend", zegt Gerben Hart van Isala.

Het is de bedoeling om de drone in de toekomst in te zetten als bijvoorbeeld bloed wordt afgenomen in Meppel dat snel onderzocht moet worden in het laboratorium in Zwolle. De ziekenhuizen zijn ervan overtuigd dat dronetransport sneller, veiliger en schoner is dan vervoer via de weg. De afstand tussen Meppel en Zwolle kan de drone afleggen in een tijdbestek van vijftien tot twintig minuten.

Met het maken van een langeafstandsvlucht is een nieuwe fase bereikt in het onderzoek dat nog tot eind 2023 duurt. Tussen de beide ziekenhuizen vinden de komende maanden nog zes vluchten plaats. Nu is het nog zo dat de drone in Zwolle landt in een weiland vlakbij de stad, maar in de toekomst moet deze rechtstreeks vliegen tussen beide ziekenhuizen. Daarvoor moet eerst nog een landingsplaats in Zwolle worden gerealiseerd, iets dat in een volgende onderzoeksfase zal gebeuren.