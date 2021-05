Advocaat-generaal: verwerp cassatieberoep tegen hogere vergoedingen chroom-6 slachtoffers

Defensiepersoneel dat door blootstelling aan chroom-6 ziek werd, kan bij de Nederlandse staat aankloppen voor een betere vergoeding. Dat oordeelde het gerechtshof in Den Bosch in maart vorig jaar. De staat tekende cassatie aan tegen deze uitspraak. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad dit bezwaar te verwerpen. "Ik ben blij met zo'n uitspraak", reageert Theo Even uit Losser. Hij is oud-defensiemedewerker en vliegtuigspuiter en is ziek geworden door het kankerverwekkende chroom-6.

"Dit advies van de advocaat-generaal doet recht aan al die mensen die gedupeerd zijn omdat ze moesten werken met chroom-6. Maar er moet veel meer gebeuren voor alle slachtoffers", vindt hij.

Hoewel Even zelf ook ziek is geworden, ziet hij zichzelf niet als gedupeerde maar meer als belangenbehartiger van al het defensiepersoneel dat negatieve gevolgen ondervindt door blootstelling aan chroom-6. "Ik heb veel van die mensen ontmoet. Het ergste wat hen kan overkomen is dat ze niet worden geloofd. Onterecht, want feitelijk is er een grove misdaad gepleegd. Defensie wist van de gevaren, maar nam geen maatregelen en informeerde het personeel niet."

Antiroestmiddel

Chroom-6 is een antiroestmiddel dat zit in verf waarmee tanks en vliegtuigen worden behandeld. De stof is giftig en kan onder meer long- en maagkanker veroorzaken. Tussen 1984 en 2006 werkten zo’n 2500 personeelsleden van Defensie aan Amerikaans materieel dat was bewerkt met deze verf. Vooral monteurs werden blootgesteld aan chroom-6. Dat gebeurde op de zogeheten Poms-locaties in Vriezenveen, Brunssum, Eygelshoven, Coevorden en Ter Apel. Maar ook onder het personeel van de Vliegbasis Twenthe zijn mensen ziek geworden.

In 2018 bleek uit onderzoek van het RIVM dat het ministerie van Defensie in elk geval sinds 1973 wist dat in verf met het bestanddeel chroom-6 schadelijke stoffen zaten. Defensie erkende dat is verzuimd om medewerkers te informeren en beschermende maatregelen te nemen en staatssecretaris Barbera Visser bood haar excuses aan. Het personeel kan sindsdien tot 40.000 euro schadevergoeding claimen.

Hogere vergoedingen

Vier voormalige onderhoudsmonteurs kregen bedragen toegekend tussen de 8.850 en 23.000 euro, maar vonden dat niet genoeg. Het gerechtshof in Den Bosch stelde hen vorig jaar in het gelijk. Dit opende de deur voor hen en andere gedupeerden om in vervolgprocedures hogere vergoedingen te eisen en ook kosten voor medisch onderzoek en advocaten te verhalen op Defensie.

De Nederlandse staat ging in cassatie tegen deze uitspraak. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad dit cassatieberoep te verwerpen. De Hoge Raad volgt het advies van de advocaat-generaal vaak, maar niet altijd op. Letselschadespecialist Yme Drost staat tweehonderd gedupeerde oud-medewerkers bij. Hij maakt zich hoe dan ook niet druk over de uitspraak van het gerechtshof of het advies van de advocaat-generaal. "Dit is een bevestiging van wat we al weten en voegt niets toe aan de rechtspositie van de slachtoffers."

'Verjuridisering'

Volgens Even past het cassatieberoep helemaal in het straatje van staatssecretaris Visser. Hij vindt haar een spreekpop van de Defensietop. "Het is wat dat betreft jammer dat minister Jeanine Hennis-Plasschaert niet aan is gebleven, want zij zei 'we moeten verjuridisering voorkomen'."

Aan het einde van deze maand wordt het RIVM-onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op defensielocaties openbaar gemaakt. Ook hier is volgens Even sprake van 'verjuridisering'. "Waarom moet dat eerst naar een paritaire commissie? Het RIVM brengt een rapport uit en daar staat in wat er gebeurt. Maar nee, dan moet er weer een vertaalslag overheen van een commissie waar vier juristen van Defensie met vier handlangers van de vakbonden in zitten. Deze club gaat niet het maximale eruit halen, want dat gaat weer ten koste van de cao-onderhandelingen."