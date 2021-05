Raad van State: "Mag camping De Klashorst in Diffelen uitbreiden?"

De stichting Das en Boom gaat waarschijnlijk het hoger beroep verliezen over de uitbreiding van natuurcamping De Klashorst in Diffelen in het foerageergebied van een dassenfamilie. “Het gaat hier om een handhavingsverzoek en dan moet er dus sprake zijn van een overtreding”, stelde een van de rechters van de Raad van State vandaag tijdens een zitting. “De vraag is of dit hier zo is.”

De staatsraad voegde er aan toe dat foerageergebieden van dassen in principe niet beschermd worden door de Natuurbeschermingswet. Alleen voor essentiële foerageergebieden wordt een uitzondering gemaakt als het verlies van die gebieden het voortbestaan van een dassenburcht bedreigt.

Bezwaar makende buren

Maar ook Das en Boom en de bezwaar makende buren van de camping zijn het ermee eens dat de dassenburcht in de buurt van de camping niet wordt aangetast door de uitbreiding van de camping. “De kernvraag blijft dus of een overtreding hier aannemelijk is gemaakt”, aldus de staatsraad.

Das en Boom en de buren kregen aanvankelijk wel gehoor voor hun klacht over de uitbreiding bij de provincie. Die kwam zelfs met forse dwangsommen voor De Klashorst om de uitbreiding te staken en al uitgevoerd werk ongedaan te maken. De natuurcamping heeft de percelen voor de uitbreiding al in gebruik genomen en deels ingericht met trekkershutten.

Gehakt van dwangsommen

De Zwolse rechtbank maakte echter gehakt van de dwangsommen, omdat er geen sprake zou zijn van een overtreding. De provincie heeft nu het oordeel van de rechtbank overgenomen en het verzoek om handhaving alsnog afgewezen.

Das en Boom en de buren willen in hun hoger beroep vooral een principe-uitspraak van de Raad, zegt hun advocaat. De Raad oordeelde volgens hem in 2018 en 2019 tegenstrijdig over de bescherming van de foerageergebieden van dassen. Eerst werden die gebieden ook beschermd en later veel minder, waardoor eigenlijk alleen nog maar de dassenburchten echt worden beschermd.

Iets verderop foerageren

Daarnaast is het de vraag of de dassen in de buurt van de camping er op achteruit gaan als ze iets verderop moeten foerageren, aldus de staatsraad. Ook al kiezen ze volgens ecologen wel voor een foerageergebied dichtbij. De ecoloog van de camping stelt dat de dassen in het gebied oostelijk van de camping een foerageergebied kunnen gebruiken dat niet door andere dassen wordt gebruikt.

De Raad oordeelt over zes weken.