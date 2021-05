Dubbelslag voor politie in Enschede in strijd tegen hennepteelt

De politie heeft in Enschede een dubbelslag geslagen in de strijd tegen hennepteelt. In een flatgebouw aan de Berghuizenbrink werden in twee appartementen hennepkwekerijen aangetroffen. In totaal werden zo'n duizend plantjes gevonden.

De stank van de kwekerijen is in de wijde omgeving te ruiken. In twee appartementen in flatgebouw 'De Vlierstede' in Enschede werden hennepkwekerijen gevonden. In beide appartementen ging het om kwekerijen met zo'n vijfhonderd plantjes.

Buurtonderzoek

De politie doet onderzoek naar de eigenaren van de kwekerijen. Onderdeel daarvan is een buurtonderzoek. De planten en de apparatuur worden vernietigd. De verwachting is dat de politie nog uren bezig is om de apparatuur uit de appartementen te halen.

De stroom voor de kwekerijen werd illegaal afgetapt. Daarom was er sprake van brandgevaar in het flatgebouw.