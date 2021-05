Afgeluisterd telefoongesprek moeder dode baby Ivo zorgt voor twijfel bij getuige-deskundigen

In het strafproces rond de 31-jarige moeder uit Haaksbergen, die ervan wordt verdacht dat ze haar baby Ivo van het leven heeft beroofd, zijn deze middag drie getuige-deskundigen opgeroepen. Met name om uitsluitsel te kunnen bieden over de vraag of de moeder lijdt aan geheugenverlies.

Geheugenverlies veinzen

Justitie plaatst daar namelijk grote vraagtekens bij en meent dat de moeder dit geheugenverlies veinst. Vooral omdat tijdens de rechercheverhoren bleek dat ze de meest bizarre details nog feilloos wist, terwijl ze andere - met name cruciale feiten - zich zegt niet te kunnen herinneren.

Een hoogleraar in de neuropsychologie is vrij stellig. Hij concludeert dat een moeder een ingrijpende gebeurtenis als een bevalling zich zeker zou moeten kunnen herinneren. In verdringing gelooft hij niet. "Verdringing bestaat niet echt wetenschappelijk bewijs voor."

De hoogleraar noemt het geheugenverlies van moeder Linde zelfs 'niet authentiek'.

Afgeluisterd gesprek

Twee andere getuige-deskundigen merken op dat ze tijdens de rechtszaak zijn geconfronteerd met hele nieuwe informatie. Daarbij wijzen ze op een afgeluisterd gesprek tussen moeder Linde en een vriendin.

Zoals eerder vandaag gemeld heeft de recherche de moeder, die op dat moment nog op vrije voeten was, afgetapt. De rechercheurs horen hoe de moeder op een gegeven moment in een gesprek met haar vriendin zegt: "Ik heb iemand vermoord, maar niet bewust."

Het gesprek was opgenomen terwijl Linde in haar auto zat, waarin afluisterapparatuur was geïnstalleerd.

Twijfel

De opmerking van moeder Linde zorgt voor nieuwe twijfel bij de twee andere getuige-deskundigen.

Deze twee psychiaters wijzen erop dat de geboorte van Ivo mogelijk traumatische reacties bij Linde heeft opgeroepen. En die kunnen het geheugenverlies hebben veroorzaakt.

Zeker omdat enkele jaren daarvoor haar baby Stef levenloos ter wereld kwam. Moeder Linde liep daarbij een posttraumatische stress-stoornis (ptss) op.

Maar of er sprake was van geheugenverlies rond de geboorte van Ivo? Een van de andere psychiaters weet het simpelweg niet. Hij schat de kans op fifty-fifty.

Rapportage

In zijn rapportage ging deze gedragswetenschapper er aanvankelijk van uit dat er inderdaad sprake was van geheugenverlies, maar door het afgeluisterde gesprek - waar hij vandaag tijdens de rechtszaak pas voor het eerst over hoorde - is hij nu toch gaan twijfelen.

De psycholoog zegt overigens wel Linde niet te beschouwen als een pathologische leugenaar of iemand die bepaalde zaken bewust verzwijgt.

De derde getuige-deskundige wijst op een opvallende uitspraak van moeder Linde. Zij vertelde hoe ze baby Ivo na de bevalling over de thermostaatkraan van de badkamer heeft 'gehangen'.

De psychologe zegt dat ze in de authenticiteit van het geheugenverlies gelooft. "Ze had geen aanleiding dat van die thermostaat te vertellen. Dat vond ik zo bizar. Dat deed mij overhellen. Vooral ook in combinatie met haar gedrag."

Recidivegevaar

Ook kwam het recidivegevaar ter sprake. Vooral vanwege de ontkenning van Linde is bij een eventuele volgende zwangerschap onduidelijk waar op moet worden gelet. Dat kan een volgende keer desastreus uitpakken, aldus een van de psychiaters.

Een tbs-behandeling - eventueel met voorwaarden - van de moeder is volgens de gedragsdeskundigen op z'n plaats.

Pleidooi

De strafzaak gaat volgende week vrijdag verder. Dan houdt de officier van justitie zijn requisitoir en zal een strafeis formuleren. Advocaat Mariska Pekkeriet houdt dan haar pleidooi. Gezien haar opstelling in eerdere pro-formazittingen lijkt de strafpleiter in te zetten op verminderde toerekeningsvatbaarheid van de moeder.

Aan het eind werd de moeder nog wel gevraagd hoe ze haar toekomst ziet. En of daarin dan ook sprake is van kinderen. "Ik heb daar wel over nagedacht , maar na wat er allemaal is gebeurd zie ik kinderen niet zo zitten."