Oud-leraar van Jeangu Macrooy klaar voor Songfestival: "Vanuit Enschede is het douze points!"

"Niemand wordt geboren om op het Eurovisie Songfestival te staan", zegt Rob Kramer, leraar van Jeangu toen de artiest in 2014 neerstreek in Enschede voor de opleiding Songwriter. "Maar bij Jeangu proefde je de motivatie, toewijding en talent om het te kunnen gaan doen."

Het is net trouwen, binnen drie minuten is het voorbij Rob Kramer, oud-leraar Jeangu

Toen in januari 2020 bekend werd dat Jeangu Nederland mocht gaan vertegenwoordigen, ontstonden allerlei ideeën op het Conservatorium. Kramer: "Eerst waren we van plan hier een hele grote Songfestival Sing-a-Long te organiseren. Maar ja, toen kwam corona, dus ging het niet. Toen wilden we het dit jaar weer doen, maar het kan nog steeds niet. Dus we zitten morgen met z'n allen achter het scherm om hem aan te moedigen".

Als Twents soul talent was Jeangu Macrooy in 2016 al eens te gast bij RTV Oost:

Drie keer Enschede

Jeangu is overigens niet het enige Enschedese tintje op het Songfestival. Hij wordt op het podium geflankeerd door zijn tweelingbroer Xillan en door Milaisa Breeveld, die allebei ook studeerden op het Artez Conservatorium in Enschede. "Heel erg leuk dat ze met z'n drieën daar acte de présence geven. Dus vanuit Enschede is het douze points!"

Gisteravond stuurde Kramer nog een appje aan Jeangu. "Dat hij er vooral van moet genieten. Dit is een kans om tweehonderd miljoen mensen te bereiken, dat is uniek. En het is ook zo weer klaar. Het is net trouwen, binnen drie minuten is het voorbij. Dus daar moet hij enorm van genieten en dan komt de rest vanzelf goed."

Ook de huidige studenten van het Artez Conservatorium zijn er klaar voor: