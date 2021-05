Jongeren in Vroomshoop aangehouden voor intimidatie en geweldpleging

Overlast, intimidatie en vernielingen aan onder meer auto's; meerdere jongeren in Vroomshoop zijn aangehouden omdat ze zich de afgelopen maanden hebben misdragen in hun woonplaats. Boa's in de gemeente en de politie trokken samen op om de aanstichters te pakken.

De afgelopen maanden kwamen bij de politie meerder meldingen binnen van jeugdoverlast. Vermoed werd dat jongeren in het dorp niet alleen verantwoordelijk waren voor intimidatie en vernielingen, maar ook betrokken waren bij een insluiping in een woning in februari. In het clubgebouw van de plaatselijke modelvliegclub werden vernielingen aangericht.

Surveillance door politie en boa's leverde in eerste instantie alleen vermoedens over de identiteit van de daders op, maar nog geen bewijzen.

Drie verdachten

Uit onderzoek naar een insluiping op 13 februari in een woning aan het Plantsoen bij een 77-jarige vrouw kwamen drie minderjarige verdachten naar voren. Twee van hen zouden de bewoonster van het huis hebben afgeleid waarna een derde verdachte aan de achterkant van de woning naar binnen ging en een portemonnee meenam. De drie verdachten zijn aangehouden en verhoord door de politie.

Daarnaast kwamen meerdere aangiftes binnen van openlijk geweld, gepleegd aan De Meulenbelt en de Stobbelaan in Vroomshoop. Een 54-jarige man is meerdere keren belaagd en mishandeld door meerdere jongeren. Ook deze jongeren zijn aangehouden voor bedreiging en openlijk geweldpleging.

Vernielingen

Daarnaast bleek uit onderzoek van de politie dat verschillende jongeren in in verband konden worden gebracht met diefstal van een fiets, vernieling en openlijk geweld tegen personen. De groep jongeren wordt onder meer verdacht van vernielingen bij de Hammer Model Vliegclub in Den Ham. Meerdere jongeren zijn aangehouden en verhoord. De jongeren moeten zich binnenkort verantwoorden voor de jeugdrechter. Daarnaast wordt een aantal van hen begeleid door de jeugdreclassering of wordt er, in samenwerking met de gemeente, gerichte hulpverlening ingezet.