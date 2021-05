Haaksbergen legt bom onder nieuwe Twentse samenwerking: "Dubbeltje op z'n kant"

Het innen van belastingen, de aanpak van zorgfraude, het onderhoud aan de recreatieparken: de veertien gemeenten in Twente werken op tal van gebieden samen. Maar de Regio Twente werd de afgelopen jaren ook regelmatig een 'vergadergedrocht' genoemd, waarin vooral heel veel gepraat werd en maar weinig knopen werden doorgehakt.

Drie losse organisaties

Dat moet anders en daarom ligt er nu een plan om de Regio Twente op te heffen. Er komen drie aparte organisaties voor terug: een voor gezondheid, met de GGD als belangrijkste pijler, een voor recreatie, met onder meer de Twentse recreatieparken, en een voor economie, waarin de gemeenten samenwerken met het onderwijs en het bedrijfsleven.

Andere, kleinere taken worden straks overgenomen door individuele gemeenten. Zo gaat Enschede de 'banenorganisatie' Twentse Kracht runnen.

Kortere lijntjes, minder vergaderingen, beslissingen die sneller worden gemaakt en dus minder bureaucratie: de inwoner van Twente moet vooral profiteren van de nieuwe samenwerking. "Het gaat in essentie niet om geld, maar om wat we er samen voor de samenleving mee kunnen doen", zegt Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede.

Vergadercultuur

Het nieuwe samenwerkingsverband moet een eind maken aan de oeverloze vergadercultuur, die ook wel vergeleken wordt met een bord spaghetti. Het aantal overleggen wordt met bijna de helft teruggeschroefd. Maar niet alle veertien gemeenten zijn enthousiast over de nieuwe samenwerking.

Haaksbergen is kritisch, met name over de financiële onderbouwing. "Wij zijn voor Twentse samenwerking", benadrukt burgemeester Rob Welten van Haaksbergen. "Maar we hebben op z'n zachts gezegd het idee dat we een stap achteruit zetten, in plaats van vooruit. Op een aantal terreinen wordt de samenwerking minder stevig. Dat betreuren wij, als college en raad. Dus het zal een dubbeltje op zijn kant zijn welke kant het vanavond op gaat."

'Spring over de sloot'

Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo en vaker openlijk kritisch over de huidige Regio Twente, snapt de twijfels van Haaksbergen niet. "We hebben de afgelopen twee jaar juist heel veel gesprekken met elkaar gevoerd, om helder te maken wat we met z'n veertienen willen doen. We maken het met deze nieuwe organisatie inzichtelijker voor de gemiddelde Twentenaar, die kijkt naar hoe zijn of haar overheid functioneert", zegt Gerritsen.

Onno van Veldhuizen, voorzitter van de huidige Regio Twente en burgemeester van Enschede: "Ik snap echt heel veel, maar ik zou de raad van Haaksbergen echt willen aanmoedigen om over de sloot te springen. Als we er nu niet over springen, dan kost het meer tijd en meer geld. We zijn ook te zuur naar elkaar toe geweest. Het beeld dat we minder gaan samenwerken is echt, met alle respect, kullekoek."

Vetorecht

Burgemeester Welten van Haaksbergen zegt daarentegen wel degelijk bang te zijn dat er straks minder wordt samengewerkt. "Dat risico is aanwezig. De samenwerking tussen gemeenten versnipperen we. We ontmantelen de Regio Twente, een goed instrument in onze ogen, en we brengen andere taken onder bij diverse gemeenten. Het overzicht verdwijnt en ook de financiële beheersbaarheid wordt moeilijker in onze ogen. Terwijl de huidige tijdsgeest vraagt om stevige Twentse samenwerking op allerlei terreinen."

Haaksbergen heeft een vetorecht. "Als Haaksbergen toch afhaakt, dan blijft alles bij het oude. Dus dan eten we weer spaghetti", aldus Van Veldhuizen. Mocht Haaksbergen vanavond toch instemmen, dan moet de nieuwe samenwerking al deze zomer ingaan.