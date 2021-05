Bereidheid tot vaccineren is hoog in regio IJsselland

Bijna iedereen in de regio IJsselland die is uitgenodigd voor een vaccinatie komt ook daadwerkelijk opdagen. Uit de coronapeiling onder 1.870 mensen uit de regio IJsselland blijkt dat 96 procent van de mensen zich laat vaccineren.

Van de mensen die nog niet zijn uitgenodigd zegt 81 procent wel te gaan, terwijl 8 procent nog twijfelt en 10 procent zegt geen vaccin te willen. Begin deze maand was 46 procent van de deelnemers aan het onderzoek gevaccineerd.

De vaccinatiebereidheid verschilt per vaccin. Pfizer heeft de hoogste vaccinatiebereidheid, gevolgd door Moderna, Janssen en AstraZeneca. Dit kan volgens Rilana Wessel, epidemioloog GGD IJsselland, komen door de angst voor bijwerkingen. “We zien dat het percentage deelnemers dat bang is voor mogelijke bijwerkingen hoger is dan bij onze vorige peiling. Die was in maart.”

We zien dat het percentage deelnemers dat bang is voor mogelijke bijwerkingen hoger is dan bij onze vorige peiling Rilana Wessel, GGD IJsselland

De grootste angst is er bij AstraZeneca; de helft van de deelnemers geeft aan bang te zijn voor bijwerkingen bij dit vaccin. Voor Janssen is dat 32 procent, Moderna 27 procent en Pfizer 23 procent.

'Een keer stilgelegd'

“Daar kijken we niet van op, want het vaccineren met AstraZeneca en Janssen is natuurlijk allebei een keer stilgelegd. Wel gelooft het merendeel van de respondenten, 65 procent, dat het vaccin veilig is als het is goedgekeurd voor de Nederlandse markt.”

Van de deelnemers gaat 62 procent ervan uit dat ze na een vaccinatie beschermd zijn tegen corona. Twee derde denkt dat ze anderen beschermen. En dat men meewerkt aan de uitweg uit de coronacrisis denkt 82 procent.

Minder eenzaamheid

De deelnemers aan het onderzoek waarderen hun leven gemiddeld met een 7,2. Dat is een lichte stijging na de laatste meting in maart, toen een 7.0 werd gegeven. Van de deelnemers ervaart 82 hun gezondheid als goed of zeer goed; ongeveer gelijk aan de laatste peiling. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt daalde van 64 procent in maart naar 56 procent nu.

De stress van dingen moeten is afgenomen. Deelnemer onderzoek

De pandemie zorgde voor minder sociale contacten en het wegvallen van hobby’s en uitjes, waardoor veel mensen zeggen in een sleur te leven. Toch ziet 34 procent van de mensen ook lichtpuntjes: meer tijd met het gezin kunnen doorbrengen, betere werk-privébalans en het bewuster van kleine dingen kunnen genieten. Een van de deelnemers waardeert de rust die het oplevert: “De stress van dingen moeten is afgenomen.”