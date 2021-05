Minister De Jonge noemt prullenbakvaccins 'onhandig', maar neemt geen juridische stappen

Eerder deze maand lanceerde de Zwolse huisarts Marco Blanker samen met drie anderen een website om verspilling van vaccins tegen te gaan. Die website koppelt huisartsen die vaccins over hebben aan het einde van de dag, aan mensen die er graag één ontvangen. Want elk vaccin dat ongebruikt de prullenbak in gaat, is er één te veel, vinden de artsen.

Het initiatief bleek een succes. Inmiddels hebben meer dan 100 huisartsenpraktijken zich aangesloten en zijn er al ruim 150 vaccins gezet. Op verschillende plaatsen stonden de mensen in de rij voor een vaccin dat anders in de prullenbak zou belanden. Toch was niet iedereen enthousiast. De vaccins zijn van het RIVM en het is niet aan anderen om de middelen te verdelen, luidde de eerste reactie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ook nu de website enkele weken actief is, blijft De Jonge erbij dat het initiatief 'een heel onhandige manier' is om aan het vaccin te komen. Hij denkt dat huisartsen beter onderling de overgebleven spuiten kunnen uitwisselen.

'Onhandig'

"Het voorziet kennelijk in een behoefte en dat is prima", zegt hij tegen het ANP. "Maar ik geloof niet dat het de allerbeste manier is om met het surplus om te gaan. Ik vind het heel onhandig om zo met de laatste prikken in een potje om te gaan." Volgens De Jonge gaat het per definitie om een heel klein deel van de prikken.

Via de site kunnen alleen huisartsen restjes verdelen, de GGD'en niet. Die huisartsen hebben meestal maar één of twee dagen waarop ze hun patiënten inenten, en dan een paar weken later nog een tweede ronde. Per praktijk houdt een arts als het goed is nooit meer dan één flacon over, zei de minister. Een flesje bevat zo'n tien doses. Volgens De Jonge zijn de restjes er in de praktijk daarom "bijna niet".

Geen stappen

Aanvankelijk werden zelfs juridische stappen niet uitgesloten. De Tweede Kamer vroeg de minister daarop dit soort initiatieven niet tegen te werken, maar te ondersteunen. Uiteindelijk vindt de minister het ook beter dat de vaccins niet verloren gaan, zegt hij nu. "Als je kunt zorgen dat prikken in een bovenarm gaan in plaats van in de prullenbak terechtkomen: altijd doen."