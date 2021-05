Go Ahead Eagles legt met Ragnar Oratmangoen tweede aanwinst vast

Go Ahead Eagles heeft de tweede aanwinst van het seizoen binnen. Ragnar Oratmangoen komt over van SC Cambuur en tekende voor twee seizoenen in Deventer.

De aanvaller speelde eerder bij NEC en TOP Oss. "Als speler van TOP Oss en SC Cambuur vond ik het altijd al te gek om in De Adelaarshorst te spelen", zegt Oratmangoen. "In de eerste zes maanden dat ik door NEC was verhuurd aan TOP Oss, was De Adelaarshorst het eerste stadion waarvan ik dacht: ‘Wauw!’. De sfeer in het stadion en de interactie tussen fans en spelers waren echt heel mooi om mee te maken. Ja, zelfs als je als tegenstander op het veld staat. Wat dat betreft hoop ik dat de supporters weer heel snel welkom zijn in De Adelaarshorst."

Volgende stap zetten

"Ik zou mezelf willen omschrijven als een creatieve speler, die vanuit het niets iets kan laten ontstaan. Daarnaast schroom ik ook niet om de strijd aan te gaan en meer op fysiek te gaan spelen indien de wedstrijd hierom vraagt. Bij Go Ahead Eagles wil ik de volgende stap in mijn carrière zetten en aantonen dat ik me ook op Eredivisie-niveau staande weet te houden."

Goed ontwikkeld

Technisch manager Paul Bosvelt is blij met zijn tweede aanwinst: "Ragnar is een atletische, fysiek sterke en vaardige speler met een groot loopvermogen, die zich in de top van de Keuken Kampioen Divisie heeft bewezen. Ragnar heeft zich door de jaren heen goed ontwikkeld als voetballer. Hij is pas 23 jaar en we verwachten dan ook dat hij nog zeker stappen kan maken."