'Twentse' A Mili zingt op de achtergrond bij Jeangu Macrooy: "Ik gun hem dat podium echt"

Jeangu Macrooy is niet de enige artiest met een Twentse connectie vanavond in de finale van het Eurovisie Songfestival. De achtergrondzang bij 'Birth of a new age' wordt namelijk verzorgd door A Mili. Zij en Jeangu kennen elkaar van ArtEZ, het conservatorium in Enschede en hebben nog iets dat hen bindt: Suriname.

In een zoomverbinding met 1Twente-verslaggever Julian Vriend vertelt A Mili vanuit de bubbel in Rotterdam dat het voor haar heel fijn was om Jeangu te leren kennen. "Zo had ik Suriname in Twente toch een beetje dichtbij. De meeste Surinamers in Nederland wonen in Rotterdam of Amsterdam. Ik was blij met Jeangu naast me. In het begin woonden we allebei in Hengelo, we zijn tegelijkertijd naar Enschede verhuisd."

Twente niet vergeten

Inmiddels hebben ze allebei Twente achter zich gelaten, maar de zangeres, die in 2018 de publieksprijs van de Popronde won, is Twente nog niet vergeten. "Ik heb hier vrienden gemaakt, heb hier herinneringen liggen en heb ervaringen opgedaan, die ik nu gebruik."

Een van die lessen komt haar nu, tijdens het grote circus dat het Eurovisie Songfestival is, goed van pas. "Blijf dicht bij jezelf, als je jezelf niet wilt verliezen." Toen ze werd gevraagd om Jeangu bij te staan, hoefde ze niet lang na te denken. "Ik heb gelijk mijn eigen dingen 'on hold' gezet, want het Songfestival is echt wel een 'big thing'. Daar wilde ik me helemaal aan wijden. In Suriname (ze kwam in 2015 naar Nederland om aan ArtEZ te studeren, red.) hoorde je hooguit de winnaars voorbijkomen op de radio, maar hier is het groot. Ik ben daarom ook heel blij dat ik Nederland mag vertegenwoordigen."

'Geen seconde rust'

Het zijn drukke dagen voor de zangeres. "Elke dag repeteren, persmomenten, social media bijhouden, je hebt geen seconde rust. Toch is het fantastisch!" Voorlopig hoogtepunt was het eerste optreden dat ze deze week voor publiek deed. "Duizenden mensen in de zaal. Dat was voor het eerst sinds begin vorig jaar dat ik weer mensen in een zaal zag en hoorde. Toen wist ik weer waarom ik artiest ben!"

Of ze zelf ooit op de plek van Jeangu zou willen staan? "Als ze me vragen, zal ik geen 'nee' zeggen en ik weet ook zeker dat ik het zou 'nailen', maar dan moet ik natuurlijk wel het goede nummer hebben. Voor nu wil ik Jeangu zien shinen. Ik gun hem dat podium echt!"

A Mili 2.0

Na het songfestival gaat A Mili weer verder met haar eigen carrière. Deze zomer hoopt ze iets te kunnen laten horen. "Ik ben aan het werk geweest met producers en songschrijvers, er komen mooie dingen aan." Ze kan nog niet veel vertellen, maar haar Surinaamse roots en hiphop komen in elk geval samen straks in de muziek van, wat ze zelf A Mili 2.0 noemt.