De weg naar de bekerfinale in 2001 ging voor FC Twente niet zonder hindernissen

In 2000 begon het bekertoernooi nog met een groepsfase. Daarin won Twente bij de amateurs van Babberich en VVOG en de laatste wedstrijd werd gelijkgespeeld tegen het Go Ahead Eagles van coach Jan van Staa. In de tweede ronde ging het maar net goed tegen hoofdklasser Elinkwijk. Een doelpunt van Scott Booth in de laatste minuut zorgde voor een verlenging en daarin besliste Kurt van de Paar het duel in Twents voordeel.

Twente speelde bij het Achilles 1894 van Ron Jans (Foto: ANP)

Een ronde later werd simpel gewonnen van het Achilles 1894 van trainer Ron Jans (1-6). Scott Booth maakte in de achtste finales de winnende 1-2 bij Fortuna Sittard en in de kwartfinales werd in een doelpuntenfestijn met 4-3 afgerekend met FC Zwolle. In de halve finales werd niet gescoord door Vitesse en FC Twente. Uiteindelijk schoot Sjaak Polak de winnende strafschop binnen.