Tommy Stroot verwacht morgen nog geen titel Twente Vrouwen: "We zijn afhankelijk"

"Uiteindelijk doen we alles wat we in eigen hand hebben, maar we zijn afhankelijk van het resultaat op een ander veld. Dat ligt helemaal niet in onze handen. Dus ik ga ervanuit dat het een week later gebeurt tegen PSV in Eindhoven."

Onze taak

Stroot weet dan ook dat Twente nog niet moet juichen met de streep in zicht: "Je kunt er heel dichtbij zijn en het gevoel hebben dat je heel dichtbij bent, maar het is nog net zo ver weg. Uiteindelijk weten we wat onze taak is. Dat is winnen van ADO en de week erop tegen PSV een prestatie leveren. Daar werken we naartoe en dat is ook onze taak op dit moment".

Nog niet gewonnen van ADO

Twente moet eerst zelf weten te winnen van ADO, dat lukte dit seizoen zowel in de competitie als in de beker nog niet. "We hebben nog helemaal niet gewonnen. Dus we weten precies hoe moeilijk dat voor ons als ploeg is. Dus dat is voor ons ook al een finale. Maar dat waren alle play-offwedstrijden. We hebben al heel veel gewonnen. Maar we kunnen morgen spelen om het grootste doel wat er te bereiken valt. Daar zijn we heel erg trots op en dat is ook de grootste doelstelling."

Maximaal genieten

Stroot vertrekt na het seizoen naar de Europese topclub Wolfsburg. Hij hoopt dan ook om af te sluiten met opnieuw een titel, maar wil vooral over de ploeg praten: "Het gaat niet om mij, maar om de ploeg. Uiteindelijk hebben wij dit seizoen een hele mooie prestatie neergezet en die willen we afmaken met de grootste doelstelling. Natuurlijk kijk ik dan ook op een hele periode terug. Waarin ik een hele groei heb doorgemaakt. Maar we hebben nog twee weken en daar ga ik persoonlijk maximaal van genieten en ik hoop dat de meiden dat ook doen".

Radio Oost

De wedstrijd tussen FC Twente en ADO Den Haag begint morgen om half drie en is te beluisteren in De Oosttribune op Radio Oost.