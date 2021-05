Landstede Hammers gaat strijd aan met Belgische clubs: "Niveau en belangstelling verhogen"

Jan Loeffen, secretaris stichting topbasketbal Landstede, is blij met de nieuwe opzet en legt uit wat het doel is: "Heel simpel. Wij denken dat dat het niveau van het spel omhoog brengt en daarmee de belangstelling. En we willen zo hoog mogelijk spelen."

Erg aan toe

"We zijn er heel erg aan toe", vervolgt hij. "Dat geldt zowel voor de Belgen als voor de Nederlandse clubs. We willen gewoon op een hoger niveau de krachten met elkaar meten en we merken ook dat we daar zelf beter van worden, op het moment dat we tegen sterke tegenstanders spelen. Simpelweg de sport naar een hoger niveau brengen. En we denken dat dat alle kansen heeft als je dat goed organiseert met elkaar."

Opzet

Loeffen legt de nieuwe opzet uit: "We gaan eerst een competitie in Nederland spelen. De beste vijf spelen tegen de beste vijf Belgische clubs spelen en de onderste vijf tegen de onderste vijf uit België in een gouden en zilveren competitie. Daaroverheen komen play-offs en die leveren een Nederlandse, een Belgische kampioen en een overall kampioen op."

Ook coach Herman van den Belt kijkt uit naar het nieuwe seizoen: "Fantastisch voor het niveau van de sport. Ik denk dat de Belgische competitie wat hoger is aangeslagen. Goede teams, goed niveau. Ik hoop dat de Nederlandse competitie daarbij kan aanhaken. Je zal dus goed moeten spelen en beter moeten worden. En dan bedoel ik niet alleen de sport, maar ook alle randvoorwaarden."

Ook aanvoerder Nigel van Oostrum ziet potentie in de nieuwe opzet: "Heel leuk. Hoe meer wedstrijden, hoe beter. Toen wij Europees speelden was het ook zo. Het is fijn om constant competitie te hebben. Constant te zien op welk niveau je zit en jezelf te willen bewijzen."

Andere teams

"We spelen niet meer altijd tegen dezelfde ploegen. Dat is natuurlijk heel fijn. Omdat het andere teams zijn. We hebben dit seizoen negen keer tegen Leiden gespeeld. Dat is heel veel. Je kunt tegen meerdere teams spelen, dat vind ik heel erg fijn."