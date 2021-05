GA Eagles blijft bezig en heeft met Rommens derde aanwinst bijna binnen

Go Ahead haalde gisteren Ragnar Oratmangoen van mede-promovendus SC Cambuur en eerder al spits Isac Lidberg. De Deventer club bevestigt dat de deal bijna rond is. Rommens liet zich in het Brabants Dagblad al uit over zijn overgang: "We hadden al een mondeling akkoord voordat zij promoveerden. Het is altijd een doel geweest om in de eredivisie te spelen. Spannend om dat nu te bereiken, maar ik heb er vooral heel veel zin in."