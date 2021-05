GA Eagles blijft bezig en heeft met Rommens derde aanwinst binnen

De Belg Philippe Rommens is de derde aanwinst van Go Ahead Eagles voor komend seizoen. De aanvallende middenvelder komt transfervrij over van TOP Oss en tekent voor twee jaar in Deventer.

Go Ahead haalde gisteren Ragnar Oratmangoen van mede-promovendus SC Cambuur en eerder al spits Isac Lidberg. "De overgang naar Go Ahead Eagles is zo’n vijf weken geleden tot stand gekomen", zegt Rommens. "Go Ahead Eagles toonde interesse en vervolgens heb ik een heel goed gesprek met Kees van Wonderen en Paul Bosvelt gevoerd. De ambities van de club, de individuele ontwikkeling die spelers in Deventer doormaken, de speelwijze met druk naar voren en opbouwen van achteruit. Daar kreeg ik een erg goed gevoel bij. Het mondelinge akkoord was dus al gesloten vóórdat Go Ahead Eagles anderhalve week geleden naar de Eredivisie promoveerde."

Speciaal

"Heel speciaal om in de Eredivisie spelen. We zullen er met Go Ahead Eagles alles aan moeten doen om goed voor de dag te komen. Niet door alleen op de eigen helft terug te zakken, maar ook door van eigen kracht uit te gaan en met bravoure te spelen. Het zal zeker niet gemakkelijk worden, maar ik heb er een goed gevoel over."