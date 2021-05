Tex Town Tigers zorgt voor eerste nederlaag koploper Olympia

Tex Town Tigers heeft vanmiddag koploper Olympia de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. In de eerste wedstrijd van de dag was de Enschedese ploeg al dicht bij de zege, maar verloor toch. In de tweede wedstrijd kwam de zege er wel.

De eerste wedstrijd was een spannende. Olympia kwam met 2-0 voor in de eerste inning, Tex Town Tigers kwam twee innings later op gelijke hoogte. In de vierde maakte de thuisploeg liefst vijf punten, maar ook die achterstand maakte de Overijsselse ploeg goed: 7-7. Daar bleef het bij en dus moest er een extra inning worden gespeeld om een winnaar te krijgen. In de achtste inning kwam Tex Town Tigers voor het eerst op voorsprong (8-7), maar Olympia pakte nog vijf punten en won dus met 12-8.

Winst in tweede duel

Ook de tweede wedstrijd werd er een met een hoge score, maar dit keer trok Tex Town Tigers wel aan het langste eind. Het stond na twee innings al met 8-2 voor en die voorsprong gaf het niet meer uit handen. Uiteindelijk won het met 12-5 en dat betekende de eerste nederlaag voor de koploper.

Stand

Alle andere duels werden afgelast in de hoofdklasse. In de stand staat Tex Town Tigers nu op 12 punten uit 10 duels. Het aantal gespeelde wedstrijden is door veel afgelastingen echter erg uit verhouding. Maandagmiddag staat er opnieuw een speelronde op het programma.