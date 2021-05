Zwolle heeft drukte van winkelpubliek onder controle, marktverkopers ontevreden

Nu er steeds meer versoepelingen worden doorgevoerd, merkt ook de gemeente Zwolle dat er meer winkelend publiek naar de stad komt. Zaterdag is daarbij de drukte dag, mede door de markt. Reden genoeg voor het gemeentebestuur om tijdens piekmomenten eenrichtingsverkeer in te stellen in de Diezerstraat. Daarnaast is de markt uitgebreid waardoor kramen verder uit elkaar staan.

'Veilig naar Zwolle komen'

"Dankzij die regels kunnen bezoekers van onze stad veilig naar Zwolle komen", zegt wethouder René de Haan. "Door die maatregelen in de binnenstad kun je namelijk goed afstand houden en is het veilig om te winkelen of een terrasje te pakken."

Om er ook daadwerkelijk voor te zorgen dat mensen niet tegen de richting in wandelen, staan medewerkers van de gemeente in het straatbeeld om mensen te wijzen op de nieuwe regels. Ondanks dat niet iedereen erg graag omloopt, worden de regels goed nageleefd zaterdagochtend.

Ruim 70 procent minder omzet

De markt is ook uitgebreid, waardoor kramen verder uit elkaar staan. De marktkooplieden die etenswaren verkopen, staan in het centrum. De non-food moest noodgedwongen uitwijken naar andere straten in het centrum.

Shahin Farrokhi baalt daar van. De Zwollenaar heeft een kraam met allerlei toebehoren voor mobiele telefoons. "Ik had voor de lockdown een vaste plek op de markt, maar doordat ik nu verplicht ergens anders sta, weten mensen mij niet meer te vinden. Ik ben daardoor al 70 tot 80 procent aan omzet verloren de afgelopen weken."

Kramen staan op een andere locatie, het zorgt voor minder toestroom (Foto: RTV Oost / Robert Jansema)

Kraamhouders willen plek terug

Ook zijn buurman, die toiletartikelen aan de man brengt, baalt enorm: "Sommige collega's komen niet eens meer, want de afgelopen weken verkochten we bijna niets. Omdat we niet op onze vaste plek staan. Tijd dat de gemeente hier iets aan gaat doen, tijdens de eerste coronagolf hoefden we ook niet in dit uithoekje te staan."