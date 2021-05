Straatkunst moet centrum Zwolle opvrolijken

Het Academiehuis de Grote kerk, in het centrum van Zwolle, krijgt momenteel een flinke opknapbeurt en staat daarom zeker vier jaar in de steigers. Geen fraai gezicht. Daarom heeft het bestuur van de organisatie de Stichting Trotse Muren benaderd, om de tijdelijke houten bouwmuur rondom de kerk op te vrolijken.

Stadslandschap

"Het is een 45 meter lange houten wand, die anders ten prooi zou vallen aan allerlei ongecontroleerde graffiti-uitingen", zegt Katja Scholing van de stichting Trotse Muren.

"Dat is niet de bedoeling, het Academiehuis wil dat het voor de ondernemers en omwonenden een mooie wand is om naar te kijken. Zeker omdat de muur er al met al nog een paar jaar staat."

De stichting heeft daarom vier jonge Zwolse kunstenaars opdracht gegeven om aan de slag te gaan met een ontwerp.

"Het is eigenlijk een soort stadslandschap geworden", zegt kunstenaar Niek van Ooijen, die de muur samen met drie andere afgestudeerde Artez-kunstenaars tot leven brengt. "We hebben geprobeerd om de sfeer van deze plek op de muur weer te geven."

" Je kijkt een beetje over de Zwolse daken heen en ziet de stadsduiven vliegen die hier veelvuldig op het plein zitten. En je ziet mensen die uit de ramen hangen om naar buiten te kijken of samen met een drankje te proosten. Maar ook de bouwplaats van het Academiehuis die bij de restauratie hoort heeft een plek in de muur gekregen. Het zijn een heleboel verschillende dingen bij elkaar, die ons als kunstenaars aan deze plek opvielen. We hebben ze in elkaar gewoven tot een geheel om op die manier een sferische indruk te geven van deze plek in de stad."

Katja Scholing van de Stichting Trotse Muren (Foto: Marielle Beumer RTV Oost)

Mooier, leuker, gezelliger

Op één van de afbeeldingen staat ook de beschermengel van de stad Zwolle, Sint Michael, gemaakt door kunstenaar Vince Logtenberg. Hij is blij dat het creëren van straatkunst in Zwolle steeds meer aandacht krijgt.

"Het mooie voor mij als kunstenaar is dat je een stukje kan bijdragen aan de directe omgeving waarin je je bevindt. En dat je de mensen op de terrassen tegenover de muur een ervaring geeft van 'wow' wat kunnen we allemaal in de muurschildering zien en ontdekken? Inspireren met dingen die mooi en prettig zijn om naar te kijken. Dat vind ik heel erg fijn aan mijn werk."

Van Ooijen vult hem aan. "We hopen natuurlijk dat mensen er vrolijk van worden. Dat ze een bepaalde sfeer van warmte voelen die past bij deze plek in het centrum van Zwolle, waardoor het er ook mooier, leuker en gezelliger wordt."

Voor de Stichting Trotse Muren is het de tweede keer dat een dergelijk groot project in Zwolle gerealiseerd wordt. Eerder werd al een grote muurschildering op een gebouw van De Creatieve Coöperatie op bedrijventerrein de Grote Voort aangebracht.

"We hebben subsidie van de gemeente Zwolle om een aantal trotse muren in de stad te realiseren", zegt Scholing.

Subsidie gemeente

"Bij deze muur rond het Academiehuis de Grote Kerk heeft ook Het ZwolleFonds een bijdrage gegeven. Ondernemers vinden het belangrijk dat naast de Diezerstraat en de Melkmarkt ook andere plekken van Zwolle er mooi uitzien. Vandaar dat ze met deze muurschildering ook het museumkwartier wat meer in de picture willen zetten."

Als het weer een beetje meezit de komende dagen, is het straatkunstwerk eind deze week helemaal klaar.