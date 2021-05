Anna-Lena Stolze bezorgt FC Twente Vrouwen met late treffer zevende landstitel

De eerste kans was voor Nadine Noordman van ADO. Ze schoot via de lat over. Aan de andere kant kopte Fenna Kalma maar net naast. Ook Anna-Lena Stolze kreeg een kans, maar kreeg de bal te laat onder controle. Liz Rijsbergen had ADO op voorsprong moeten brengen, maar stuitte op keepster Daphne van Domselaar. Die pakte kort voor rust ook een schot van Jaimy Ravensbergen. Gescoord werd er niet in de eerste helft.

Stolze maakt winnende

Direct na rust kopte Kalma van dichtbij volledig verkeerd en ging de bal naast. Even later miste Kalma opnieuw. Namen ADO probeerde Nikki IJzerman het, maar Van Domselaar pakte haar schot. Twente ging in de slotfase op zoek naar de winnende. Renate Jansen schoot naast. Twee minuten voor het einde was het raak. Stolze schoot hoog binnen en bezorgde Twente daarmee de titel.