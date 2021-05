Beelden vanuit Giethoorn en Agelo gaan de wereld over tijdens Eurovisie Songfestival

Gisteravond stonden Giethoorn en Agelo eventjes in de schijnwerpers tijdens de finale van 's werelds grootste liedjesfestijn, dat dit jaar in Rotterdam plaatsvond. Eerder verschenen de clips al in de halve finales. Miljoenen kijkers kregen de video van Giethoorn te zien voorafgaand aan het optreden van Azerbeidzjan. De zangeres van Bulgarije werd voorgesteld met opnames van koeien bij een boerderij uit Agelo in de gemeente Dinkelland.

Unieke plekken

Bij de aankondiging van elk deelnemend land werden de artiesten geïntroduceerd middels een kort filmpje. De postcards werden opgenomen op verschillende plekken in Nederland, vaak bekende of toeristische locaties. Afgelopen december riep de organisatie van het festival op om unieke locaties aan te melden. Hiervan werden er 39 uitgekozen voor in de halve finales en de finale.

Still van Agelo in de finale van het Songfestival (Foto: Beelden Eurovisie Songfestival )

De makers lieten weten Nederland zo divers mogelijk te willen presenteren. Naast Giethoorn en Agelo waren er grote en kleine steden uit verschillende provincies te zien en was er gefilmd op bijvoorbeeld de Waddeneilanden.

Projecties

Normaal gesproken gaan de artiesten naar de locaties toe. Aangezien het reizen in coronatijd moest worden beperkt, werden ze dit jaar in de video's geprojecteerd. Elk land werd op creatieve wijze voorgesteld met een tiny house in een landschap of plaats, waarbij beelden voorbijkwamen uit het leven van de artiest.

Zangeres Efendi uit Azerbeidzjan als projectie in Giethoorn (Foto: Beelden Eurovisie Songfestival)

Trots

Onder andere wethouder van Steenwijkerland Bram Harmsma liet op Twitter weten trots te zijn. ‘'Over gebiedspromotie voor 180 miljoen kijkers gesproken. Postcard Giethoorn, prachtige beelden van Steenwijkerland.''

