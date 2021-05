Tommy Stroot na weer een titel met Twente Vrouwen: "Fantastisch om mijn periode hier zo af te sluiten"

"Fantastisch. Je had natuurlijk de hoop dat het vandaag kan gebeuren. Voor mij persoonlijk ook een fantastische afsluiting van vijf jaar waarin ik fantastisch heb genoten", aldus Stroot.

Spannender en mooier

Lang leek het bij 0-0 te blijven en dan had de titel nog een week moeten wachten. "Je voelde de spanning. Het was niet onze beste wedstrijd. Maar het geloof was er de hele tijd en als je het dan aan het einde naar je toe kan trekken is dat natuurlijk fantastisch. Dat maakt de dag misschien nog spannender en mooier."

Goed voor het feest

De late treffer zorgde voor veel spanning, maar Stroot ziet de positieve kant ervan: "Als je hier met 4-0 wint is het ook nog een ander gevoel, maar voor het feest straks is dit alleen maar goed."

De basis

De Duitser neemt zelf afscheid en vertrekt naar Wolfsburg. Hij denkt de komende tijd dan ook met een warm gevoel terug aan zijn vijf jaar in Nederland: "Ik kan ze nooit vergeten. Dat wat is als trainer ben heb ik hier gestabiliseerd en ik heb hier heel veel geleerd. Bij alles wat ik in de toekomst mag bereiken is dat de basis."