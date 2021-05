Wat vind jij: Heb jij zin in de sportzomer?

Die sportzomer begint eigenlijk vandaag al, want het Nederlands elftal komt voor het eerst bij elkaar op de KNVB Campus in Zeist. Dat is nog een kleine groep, want alleen spelers uit de Nederlandse en Russische competitie hoeven zich te melden.

Woensdag maakt bondscoach Frank de Boer welke internationals hij meeneemt naar het EK, maar Wout Weghorst uit Borne lijkt een goede kans te maken. Het toernooi wordt gehouden van 11 juni tot en met 11 juli en Oranje speelt de drie poulewedstrijden in Amsterdam.

Tour en Spelen

Terwijl het EK nog in volle gang is, begint op zaterdag 26 juni de Tour de France. Vorig jaar kon de belangrijkste wielerronde vanwege corona niet plaatsvinden in de zomer, maar dit jaar wel. Op zondag 18 juli finisht het peloton traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs.

Na een korte adempauze vindt op 23 juli de openingsceremonie plaats van de Olympische Spelen. Al twee dagen eerder komen de Nederlandse voetbaldames in actie, waar Jill Roord uit Oldenzaal en Anouk Dekker uit Wierden waarschijnlijk bij zijn. Verder zijn er tal van Overijsselse kanshebbers op een medaille in Tokio, zoals BMX'er Niek Kimmann uit Lutten en wielrenster Anna van der Breggen uit Zwolle.

Zin in?

Hoe zit het met de Oranjekoorts bij jou? Heb je al een beetje zin in de sportzomer? Volg je daarbij de Overijsselse sporters nog met extra aandacht, of maakt je dat niets uit? Of interesseert de hele sportzomer je helemaal niets en ga je lekker wat anders doen? Stem hieronder en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.