Waterschap na latex-lek Mastenbroekerpolder: laat vee niet drinken van water met witte waas

Laat het vee in de Mastenbroekerpolder niet drinken van water met een witte waas. Dat adviseert waterschap Drents Overijsselse Delta, nadat dit weekend latex een bergingsvijver in Hasselt in is gelopen. De stof is volgens Condor Carpets, waar de latex vandaan komt, niet gekwalificeerd als gevaarlijke stof en zelfs goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen.

Zondagmiddag was er korte tijd een lek in één van de latexleidingen, schrijft Condor Carpets in een brief aan omwonenden. Daardoor stroomde latex de normale afwatering in, in plaats van de speciaal gefilterde afvoerputten. De latex stroomde een bergingsvijver in, waarna een witte waas het watersysteem van waterschap Drents Overijsselse Delta in is gedreven. De witte waas wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid krijt in de latex, aldus Condor Carpets.

Maatregelen

Condor Carpets heeft nadat de lekkage werd ontdekt actie ondernomen door onder meer duikers en afwateringen af te sluiten en dus de bergingsvijver af te dammen. Ook is het vervuilde water door een gespecialiseerd bedrijf weggezogen en afgevoerd. De meeste vervuiling heeft zich in de bergingsvijver opgehoopt, maar een deel is toch doorgestroomd naar de Mastenbroekerpolder. Waterschap DOD en het bedrijf werken samen aan het opruimen van de latex.

Het waterschap zal het water in de Mastenbroekerpolder de komende dagen laten onderzoeken door een laboratorium. Ondertussen wordt het water zoveel mogelijk doorgespoeld en verdund waardoor het de komende dagen weer herstelt.