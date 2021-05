Uit jaarlijkse dijkinspectie blijkt minder graafschade door honden

WDODelta beheert ruim 1.100 kilometer aan dijken. Dat is ongeveer net zover als van Zwolle naar Parijs en weer terug. Medewerkers van het waterschap controleren ieder jaar zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. “Met de voorjaarsinspectie controleren we hoe de dijken de winter hebben doorstaan. Afgelopen winter hadden we te maken met sneeuw, vorst en hoogwater. We waren erg benieuwd of dit invloed zou hebben op de dijken. Dat valt erg mee”, laat dijkbeheerder Wijnand Evers weten.

Dalende trend

Het aantal muizen in de dijk is verder afgenomen. Deze dalende trend was vorig jaar al zichtbaar en zette zich ook nu door. Ook de graafschades door honden daalden opnieuw. Dit keer met 112 stuks, van 184 naar 72 locaties. De schades door muskusratten daalden weer (van 35 naar 17 locaties) en het aantal rijspoorschades nam iets toe met 17 stuks. Bevergangen zijn niet aangetroffen.

Het aangespoelde drijfafval is inmiddels verwijderd. Vuil is nadelig voor de kwaliteit van de grasmat. In totaal is ongeveer 20.000 kilo vuil weggehaald.