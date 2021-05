Natuurfotograaf Jeroen maakt duidelijke foto van otter in stadsgracht Zwolle

Natuurfotograaf Jeroen Kloppenburg uit Deventer heeft er wat moeite voor moeten doen, maar het is hem gelukt. In de stadsgracht in Zwolle heeft hij een otter haarscherp vastgelegd..

Kloppenburg is razend enthousiast over het resultaat. “Ik wist natuurlijk dat er otters in de Zwolse grachten rondzwemmen, maar die laten zich zelden of nooit zien. Ik heb toen wat hardware aangeschaft, waarmee ik de kans op succes wat zou kunnen vergroten. Ik heb contact opgenomen met Mark Zekhuis van Landschap Overijssel, die ik goed ken. Hij heeft me in contact gebracht met de mensen van de boot waar de foto is gemaakt. Vervolgens heb ik het hele creatieve proces zelf in gang gezet. Met uiteindelijk een prachtig resultaat.”

Drieduizend foto's

De camera reageerde op bewegingen en dat betekende dat er heel veel foto’s werden gemaakt. “Het zijn er wel zo’n drieduizend geworden. Veroorzaakt door wind of langszwemmende eenden. Er waren ook heel veel otterfoto's bij, maar alleen op deze stond de otter zoals ik de compositie bedacht had.”

Kloppenburg heeft een eigen site, waarop hij de zoektocht naar de otter beschrijft.

Best bijzonder

Mark Zekhuis van Landschap Overijssel noemt het best bijzonder dat deze foto gelukt is. “Het zijn nachtdieren en normaal gesproken heel schuw. Otters in een stadsgracht komen sowieso al niet veel voor. Ik ken naast Zwolle alleen Steenwijk en Groningen. En dat'ie dan zo mooi voor de lens komt....."

Zekhuis zegt dit exemplaar zelf ook al een in beeld te hebben gehad. "Dat zag ik aan het rechter oog, dat een beetje glazig is, waardoor het dier waarschijnlijk aan dat oog blind is. Heel bijzonder wel en leuk voor Jeroen."