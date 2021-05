Chauffeur die rijdt in opdracht van transportbedrijf in Nieuwleusen vermist in Zweden

Grote zorgen bij transportbedrijf Westerman in Nieuwleusen. Een chauffeur die in opdracht van het bedrijf rijdt, wordt vermist in Zweden. Onder chauffeurs die op het Scandinavische land rijden gaat de oproep rond uit te kijken naar de man. Zijn auto en oplegger zijn intussen teruggevonden. Van de chauffeur zelf ontbreekt elk spoor.

Een woordvoerder Westerman laat weten dat de vrachtwagen van de chauffeur is teruggevonden bij de haven in Stockholm, zo'n dertig kilometer van de plek waar de man zich had moeten melden. "Het is nu aan de politie in Zweden", die aangeeft dat de zelfstandige transporteur al wel vaker in opdracht van Nieuwleusense transportbedrijf heeft gereden. Dat verliep altijd zonder problemen.

Gisteren werden alle chauffeurs in Zweden opgeroepen uit te kijken naar de charter, rijdend met oplegger 1191’. Uit de oproep blijkt dat zondagavond voor het laatst contact is geweest tussen de chauffeur en zijn familie.

Gps-contact

"Het laatste gps-contact dat wij hebben is van vannacht op de locatie van zijn losadres in Taby (Stockholm), maar is daar vanochtend (zondagmorgen red.) niet komen opdagen", staat op de Facebookpagina Chauffeursnieuws 2.0.

Vanmorgen bleek dat de auto en oplegger van de man zijn gevonden in Zweden. Een exacte locatie wordt niet genoemd.